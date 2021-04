Solidaridad en Club América: así apoyó Henry Martin a una mujer con problemas de salud

Henry Martin, celebra goles en el Clásico Nacional (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

El delantero de la escuadra azulcrema, Henry Martín, demostró su calidad humana fuera de las canchas. Por medio de redes sociales, solicitaron su apoyo para una mujer que padece insuficiencia renal y no cuenta con los recursos suficientes para costear su tratamiento. El jugador, sin dudarlo, accedió a apoyar.

Los amigos de Melisa, se expresaron en redes sociales para pedir la ayuda del jugador. El objetivo fue obtener una de sus playeras del Club América autografiada y así poder recaudar el dinero que requiere:

“Hola HENRY MARTIN, queremos pedirte tu ayuda para nuestra amiga Melisa Escamilla Herrera, la cual, sufre de insuficiencia renal. Desgraciadamente su esposo se quedó sin empleo, los tratamientos y los estudios que ella necesita son muy costosos y no contamos con el dinero suficiente para cubrir todos los gastos”.

La respuesta del jugador en sus redes sociales fue positiva, pues expresó que quería ponerse en contacto con la familia de Melisa para lograr darle la ayuda que necesita.

Henry Martín solicitó los datos de contacto para poder ayudar a la mujer originaria de Yucatán (Foto: Facebook@Henry Martín)

El goleador americanista del torneo, acumula seis tantos en un total de 11 partidos disputados. Sin embargo, no podrá jugar ante Olimpia, en la ida de los Octavos de Final de la Concachampions, pues aún no está recuperado al 100% de los problemas musculares que le impidieron jugar los partidos amistosos con la Selección mexicana. El delantero no ha podido ser titular desde el partido ante Chivas.

Antes de la Fecha FIFA, contra Mazatlán ingresó de cambio por Roger Martínez . Sin embargo, tampoco logró ser titular el fin de semana pasado ante Necaxa. Se espera que el yucateco pueda estar disponible para jugar en la Jornada 14 ante Tigres, uno de los encuentros más esperados y que sin duda requerirá de su presencia. Aunque los dirigidos por el “Tuca” Ferretti, no han tenido una buena temporada, serán un rival complicado.

En un principio, para muchos resultó incomprensible la contratación de Henry Martín al América, a pesar de ser conocido por Miguel Herrera quien lo dirigió durante su paso por los Xolos de Tijuana. No obstante, logró demostrar su calidad en la cancha y en el Apertura 2019, gracias a sus ocho tantos, acabó como el tercer mexicano en la tabla de goleo detrás de Alan Pulido (12) y José Juan Macías (9).

Henry Martin con la escuadra azulcrema (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Cuando pertenecía a la escuadra de Tijuana, el delantero registró cinco anotaciones en Liga MX en tres años (2014-17). También consiguió su primera convocatoria a Selección mexicana para el partido contra Trinidad y Tobago (2015), donde fue titular en lugar de Oribe Peralta. Su interés por jugar en la Selección sigue presente, pues ha sido considerado en las convocatorias del “Tata” Martino.

Su carrera profesional comenzó cuando se integró a Venados de Mérida, en el Ascenso MX, gracias a que fue descubierto en el futbol llanero por Daniel Rosello. El originario de Mérida ha anotado un total de 47 goles entre Liga MX, Copa, CONCACAF Liga de Campeones, Campeones Cup y Copa GNP por México con el Club América.

Debutó, de manera oficial con la escuadra de Coapa, un 7 de enero de 2018 en contra de Querétaro en el Estadio Corregidora. De ahí, siempre ha buscado aportar al equipo en los minutos de juego. Ahora el delantero acumula más de 100 partidos de Liga disputados. Renovó su contrato hasta el presente año y sin duda, en los próximos meses seguirá buscando sumar dianas y poner en alto el nombre de su escuadra.

