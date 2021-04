Club América de luto por el fallecimiento de Jaime Lainez, abuelo de Diego y Mauro Lainez

Diego Lainez con el Real Betis en la Liga Española(Foto: Twitter/Real Betis)

La familia Lainez está de luto, debido a que el abuelo paterno de Diego y Mauro, Jaime Lainez Ochoa, falleció recientemente, por lo que el Club América se pronunció al respecto y envió sus condolencias a los jugadores por medio de sus redes sociales.

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento del señor Jaime Lainez Ochoa, abuelo de nuestro jugador Mauro Lainez Leyva y de nuestro ex compañero Diego Lainez Leyva. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”, se lee en la publicación.

Asimismo, los jugadores publicaron emotivos mensajes a través de sus redes sociales. Diego, compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento y añadió una fotografía con su abuelo al que aseguró que amará y recordará por siempre.

Aunque se desconoce el motivo de su fallecimiento, los aficionados del América aprovecharon la publicación para también dar sus muestras de apoyos a los dos futbolistas y sus familiares por el difícil momento que viven.

Club América expresó sus condolencias a la familia Lainez (Foto: Twitter@ClubAmerica)

Cabe Señalar que durante el presente semestre el 2021 se han presentado varios lamentables acontecimientos de familiares de elementos del Club América, ya que hace algunas semanas, falleció el hermano de Jordan Silva, además también el padre de Luis Fuentes. De la misma manera, el conjunto de las Águilas lanzó un comunicado para lamentar la pérdida, además los seguidores del equipo también compartieron mensajes de condolencia.

Es preciso destacar que, Mauro Lainez ha sido una de las revelaciones del América en este torneo, quien se ha ganado la confianza del técnico Santiago Solari y es uno de los hombres fuertes en el ataque participando en todos los partidos de la Liga y sólo en dos no los hizo de titular.

Antes de que llegara al Nido Águila para el actual torneo, luego de la negociación con Xolos, su ilusión de triunfar con los de Coapa era muy grande y su objetivo era aprovechar su oportunidad al máximo. Con buenas actuaciones y una calidad incuestionable para centrar y desequilibrar por la banda, inició con el pie derecho su nueva etapa.

Otro de los grandes sueños del futbolista de las Águilas es vestir los colores de la Selección Mayor junto a su hermano Diego y poner el nombre de la familia Lainez en alto, así como el de México.

Jaime Lainez Ochoa (Foto: Instagram@diego_lainez)

Por su parte, Diego ya es titular indiscutible con el Real Betis. Por quinto partido consecutivo , el delantero mexicano apareció en el once, entregando otra sólida exhibición que ya no es novedad. Los Verdiblancos comienzan una buena racha que no podría ser explicada sin su destacado desempeño ofensivo . Entre todas las competiciones han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, marcando diez goles, después de tener muchos problemas de generación y finalización de jugadas.

Andrés Guardado, compañero de Diego Lainez en el Betis, ha reconocido su buen desempeño. En una entrevista para Todo al Verde de Betis TV sostuvo que el joven futbolista ha sabido adaptarse al equipo y tener participaciones destacadas: “él ha entendido lo que tiene que hacer para triunfar acá. Lo que ha tenido que modificar para ello. Estoy muy contento con él, porque sé lo difícil que ha sido su adaptación y la cantidad de críticas que ha recibido desde que llegó, porque desde muy joven ha asumido mucha responsabilidad”, declaró.

Por otro lado, defendió a su compatriota de las críticas: “Ya sabemos cómo es el futbol, ahora cuando le empiece a ir muy bien dirán que lo sabían, que siempre ha sido muy bueno. Yo estoy muy contento”, mencionó.

