Pierre-Emerick Aubameyang tiene malaria y fue hospitalizado: “No me sentía yo mismo en las últimas semanas”

Pierre-Emerick Aubameyang es capitán y pieza clave del Arsenal (Reuters)

Este jueves, el futbolista Pierre-Emerick Aubameyang informó a sus miles de seguidores que se está recuperando luego de haberse contagiado de malaria en Gabón. Por el momento no hay mayores detalles de su cuadro, aunque según su publicación su salud ha mejorado considerablemente y pronto volverá a jugar para el Arsenal de la Premier League.

“Hola chicos, gracias por todos los mensajes y llamadas. Desafortunadamente, contraje malaria hace unas semanas cuando estaba en el equipo nacional en Gabón. Pasé unos días en el hospital esta semana, pero ya me siento mucho mejor cada día, gracias a los grandes médicos que detectaron y trataron el virus tan rápido. Realmente no me sentía yo mismo en las últimas semanas, ¡pero volveré más fuerte que nunca pronto!”, publicó en sus redes sociales el artillero africano.

La malaria, también llamada paludismo, es la enfermedad parasitaria más importante del mundo, se transmite por la picadura del mosquito anófeles y si no es tratada a tiempo puede ser mortal. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2020, en 2018 hubo 228 millones de personas en todo el mundo que contrajeron la enfermedad de las cuales el 85% eran de India y África subsahariana. Además, por año mueren cerca de 700 mil personas, muchos de ellos niños menores de 15 años.

Entre sus síntomas más comunes se destacan fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga muscular, náuseas y vómitos.

La imagen de Pierre-Emerick Aubameyang desde el hospital

Por esto, Aubameyang se perdió el encuentro de este jueves del Arsenal por la Europa League. El equipo de Mikel Arteta se mide ante el Slavia Praga en búsqueda del boleto a las semifinales del certamen tras haber igualado 1 a 1 en Inglaterra por la ida. En caso de obtener la clasificación, se medirá en la siguiente instancia ante el ganador del cruce entre el Dynamo Zagreb y el Villarreal.

El delantero viajó a Gabón para vestir los colores de su seleccionado que consiguió la clasificación a la Copa África tras vencer 3-0 a la República Democrática del Congo en Franceville, partido en el que marcó uno de los tantos.

El goleador tiene contrato hasta 2023 con el Arsenal, club al que arribó en 2018 luego de un exitoso paso por el Borussia Dortmund, en donde fue elegido como el mejor futbolista de la Bundesliga en 2016 y quedó como goleador en la temporada siguiente. Desde su fichaje por los Gunners, ha marcado 81 goles en 129, logró obtener la Bota de Oro de la Premier League 2019 y levantó dos trofeos, la FA Cup y la Community Shield, ambos en 2019.

SEGUIR LEYENDO: