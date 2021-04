Santiago Solari reveló cuándo volverá Nicolás Benedetti al once titular del América

El jugador de América Nicolás Benedetti celebra una anotación. (Foto: José Méndez/EFE/Archivo)

El centrocampista del América, Nicolás Benedetti, sufrió varias lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas. Su último encuentro lo disputó ante Rayados cuando el cuadro azulcrema cayó 1-0 en enero. No obstante, el jugador colombiano reapareció con las Águilas del América en el partido frente a Necaxa en el Estadio Azteca y volvió a jugar después de 11 partidos de Liga en los que no tuvo actividad.

Para el estratega del conjunto de Coapa, Santiago Solari, es muy importante que el mediocampista no haya tenido recaídas y se encuentre trabajando con sus compañeros. Sin embargo, aseguró en conferencia de prensa que debe comenzar a tomar el ritmo de juego:

“Estamos muy contentos porque lleva tres o cuatro partidos compitiendo y no ha tenido recaídas, eso es importante para nosotros. Cierto es que debe agarrar ritmo competitivo y estamos en medio de la competencia. No le vamos a regalar minutos a nadie porque no lo hacemos, cada jugador se lo gana en los entrenamientos y en cancha. Nico debe tomar ritmo mental y de competencia para ponerse a nivel de sus compañeros”, afirmó.

Nicolás Benedetti ha tenido participación con el América como relevo desde que recibió el alta médica y ha completado 45 minutos completos con la categoría Sub-20 del equipo. Sin embargo, es incierto saber en que momento será posible verlo de manera habitual en las convocatorias de las Águilas, después de que Santiago Solari dejó claro su panorama.

Nicolás Benedetti se lamenta luego de una lesión en un partido de la fase final del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub23 entre Colombia y Uruguay, en el estadio Alfonso López en Bucaramanga (Foto: Ernesto Guzmán Jr/ EFE)

Asimismo, el club prefiere ir con calma y esperar a que evolucione de manera favorable, aunque, sin duda, Benedetti tendrá que esforzarse para buscar su mejor versión poco antes de que inicie la Liguilla y continúen las fases de eliminación directa en la Concachampions.

Nicolás Bendedetti llegó al Club América en enero de 2019, desde entonces ha participado en 35 partidos, con siete goles y tres asistencias. De acuerdo con Transfermarkt, se ha perdido 29 juegos entre lesiones en la rodilla, fractura de dedo, rotura de ligamento y coronavirus.

El inicio de 2020 lucía prometedor para el colombiano, ya que gozaba de minutos y la Selección de Colombia con límite de edad lo llamó para el Sudamericano Sub-23, que otorga lugares para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, Benedetti sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y el menisco externo en ese certamen, misma que requirió una operación de emergencia que se realizó en Guadalajara y no pudo jugar hasta agosto de ese mismo año, situación por la que se perdió 15 partidos.

Santiago Solari, mientras da instrucciones a sus jugadores durante un juego ante Monterrey en el estadio BBVA, en el estado de Nuevo León (Foto: Miguel Sierra/EFE/Archivo)

Tras su regreso a los campos, la alegría duró poco, ya que en el encuentro contra León, se lesionó la rodilla. Una ruptura en el menisco medial lo llevó nuevamente al quirófano. El futbolista regresó para los cuartos de final en contra de Chivas, sin embargo, para la preparación de Concacaf Liga de Campeones quedó relegado luego de una nueva lesión muscular.

El 26 de febrero, Santiago Solari dio a conocer que el jugador no podía estar listo para jugar debido a una sobrecarga muscular. Por ese motivo, se encontró trabajando por separado. Desde entonces, el jugador ha trabajado en su rehabilitación y fue frente a Necaxa que volvió a jugar al ingresar de cambio al minuto 83, en lugar de su compañero Álvaro Fidalgo.

