Dan a conocer la causa del accidente que casi termina con la vida de Tiger Woods: los misterios que podrían quedar sin resolver

La "caja negra" de la camioneta de Tiger Woods brindó información clave para la investigación (Foto: Reuters)

La investigación sobre el accidente de Tiger Woods mantiene en vilo a todos los fanáticos que el golfista tiene alrededor del mundo. Los misterios de lo ocurrido en esa carretera de Los Ángeles podrían desaparecer –en parte– durante las próximas horas cuando se den a conocer las versiones oficiales, aunque al parecer permanecerán varios interrogantes abiertos.

El medio norteamericano TMZ adelantó que el despiste del deportista de 45 años ocurrió por un exceso de velocidad, según los datos que lograron recopilar los agentes de la “caja negra” de esa camioneta Genesis GV80 modelo 2021. Sin embargo, advirtieron que pueden existir más cosas en la historia “que quizás nunca sepamos”.

Se espera que en las próximas horas el alguacil Alex Villanueva confirme la versión del exceso de velocidad, ya que los parámetros que les brindó la “caja negra” del SUV demostrarían que Tiger aceleró en el momento del choque y que al perder el control el vehículo incluso ganó velocidad. Un aspecto a tener en cuenta es que esa parte de la carretera es un tramo sinuoso y en el que habitualmente ocurren accidentes.

Sin embargo, el medio citado sostiene el misterio alrededor de la investigación apoyándose en dos pilares principales: desconocen si Woods estaba consciente al perder el control de la camioneta y tampoco tuvieron una orden para inspeccionar su teléfono celular.

El Departamento del Sheriff no sabe si el exitoso deportista estaba lúcido al momento de precipitarse por el terraplén. Para colmo, las fuentes policiales aseguran que Tiger no recordaba nada de lo ocurrido, algo que bien podría estar asociado a que se especula que golpeó “tres o cuatro veces la cabeza con algo duro en la cabina”.

Al mismo tiempo, no podrán determinar si estaba atendiendo una llamada o enviando algún mensaje por alguna aplicación al momento del accidente ya que no se libró una orden para revisar el celular. Según las fuentes consultadas por TMZ, el Departamento consideró “que no tenía causa probable” para inspeccionar el aparato, aunque esto parece ser algo habitual en las investigaciones de los accidentes.

Así terminó el vehículo de Woods tras el accidente (Foto: Reuters)

El halo de misterio es todavía mayor teniendo en cuenta que hace apenas unos días atrás el propio Sheriff Alex Villanueva advirtió que habían concluido la investigación, pero planteó: “Hay algunos problemas de privacidad al divulgar información, les preguntaremos (a Woods y su personal) si renuncian a la privacidad. Entonces así podremos hacer una publicación completa”.

Un detalle, no menor, es que en las primeras horas posteriores a la colisión la Oficina del Sheriff del Condado brindó una conferencia de prensa en la que descartó que Woods haya consumido alguna sustancia que pudiera influir en su lucidez para conducir. “No parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente”, dijeron por entonces.

Por lo que se pudo reconstruir, Tiger se accidentó alrededor de las 7 de la mañana en Rolling Hills Estates cuando su vehículo abandonó la carretera, cruzó dos carriles, colisionó con un árbol y terminó en un costado de la ruta. Un joven bombero novato fue el actor clave de su rescate. Tras las operaciones que debieron practicarle por las lesiones en las piernas, el golfista abandonó el hospital a comienzos de marzo y se marchó a su casa de Florida donde continúa con la recuperación. “Estoy feliz de informar que he regresado a casa y continúo mi recuperación allí. Estoy muy agradecido por los muchos apoyos y ánimos recibidos durante las últimas semanas”, escribió por entonces en sus redes sociales.

