Los detalles del accidente de Tiger Woods: “No parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente”

(Reuters)

El golfista Tiger Woods sufrió un accidente este martes por la mañana cuando viajaba solo a a bordo de su vehículo en Los Ángeles. El deportista tuvo que ser trasladado a un hospital cercano en donde fue intervenido por las heridas que tenía en sus piernas, según comentó su agente Mark Steinberg, y confirmó más tarde la misma Policía. La Oficina del Sheriff del Condado brindó una conferencia de prensa para aclarar los hechos aunque reconocieron que no tienen ninguna evidencia concreta que les permita determinar la causa del incidente.

El alguacil Alex Villanueva fue quien tomó la palabra para explicar que el vehículo de Woods “recorrió varios metros” desde que se salió del camino y que por lo tanto pueden deducir “que iba a una alta velocidad”. Además, recalcó que en esa zona es usual que haya vuelcos y choques porque es una bajada, luego de una curva y los conductores suelen excederse del límite de velocidad sin advertirlo.

A su vez, aseguró que no le hicieron ningún tipo de prueba ya que los entendieron que estaba lúcido: “No parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente”. Algo que fue corroborado luego por el oficial González, el primero en arribar al lugar: “Le pregunté su nombre, me dijo que era Tiger, le pregunté la fecha y hora y me contestó lúcido y calmado. Su condición era estable”.

De esta manera, descartaron una posible causa del incidente, aunque se sorprendieron al advertir un detalle en la escena: “No hay marcas de freno en el asfalto”. También descartaron que el clima le haya jugado una mala pasada al golfista, ya que la carretera estaba seca y el día despejado.

El accidente sucedió aproximadamente a las 7:12 de la mañana, 10 minutos antes de que un vecino de la zona informara sobre el vuelco. 7:28 el oficial González llegó al lugar y pudo constatar cómo se encontraba el deportista de 45 años, cuya identidad hasta entonces desconocían: “Woods no era capaz salir del vehículo, hice contacto visual con él, vi que estaba consciente y lucido y esperamos a los bomberos para retirarlo del vehículo”

“Sus heridas en ese momento no parecían tan graves entonces decidí esperar a los bomberos”, aclaró el agente quien no quiso dar mayores detalles: “No puedo hablar sobre la gravedad de las heridas porque no soy médico, pero puedo decir que tuvo que ser traslado al hospital”.

Noticia en desarrollo