Así auxiliaron a Tiger Woods tras su accidente: quién es el bombero de 23 años que debutó en un rescate y fue clave para salvar al golfista

Cole Gomoll, el bombero de la estación 106 que fue clave en el rescate de Tiger Woods (Foto: AP)

El teléfono del 911 sonó a las 7.22 del martes y seis minutos más tarde un agente ya estaba en el lugar. La situación era grave: el golfista Tiger Woods se encontraba atrapado en su lujosa camioneta modelo Genesis GV80. Era necesario que un equipo especializado aparezca en escena para rescatarlo de los retorcidos metales del vehículo.

Cole Gomoll, de la estación de bomberos 106 de Rolling Hills Estates de California, fue el encargado inicial de esa tarea. El legendario deportista de 45 años estaba todavía con el cinturón puesto dentro de la cabina. Gomoll y sus compañeros lo taparon con una sábana para evitar que los restos de vidrio que volaban durante el rescate lo lastimen más de lo que ya estaba. Tomó un hacha y cortó el borde del parabrisas que ya estaba astillado. Gomoll cortó una línea de un extremo al otro del parabrisas y luego fue ayudado por un compañero para arrancar el vidrio del parabrisas.

Una vez que lograron quitar el vidrio, dejaron el hacha a un costado y rápidamente tomaron una camilla: instantes más tarde, una ambulancia trasladaba a Woods al Centro Médico Harbor-UCLA para iniciar una serie de delicados procedimientos quirúrgicos en distintas partes de su cuerpo, pero especialmente en sus lesionadas piernas.

“Él es solo otro paciente”, reconoció el bombero en una entrevista que realizó durante las últimas horas con The Associated Press. En total, demoraron 12 minutos en la escena, que inicialmente se reportó como una colisión vial con una persona atrapada dentro de una camioneta.

El vehículo en la zona donde fue rescatado Tiger Woods tras el accidente (Foto: Reuters)

El bombero que fue clave para salvar la vida de Woods tiene 23 años, es ex integrante de los infantes de Marina y se unió en agosto a esta estación de bomberos que está ubicada a un kilómetro y medio de donde ocurrió el accidente: Tiger Woods fue la primera persona atrapada en un vehículo que Cole Gomoll retiró mediante herramientas en un accidente real y no en una práctica.

“Hemos entrenado para situaciones así”, aclaró el bombero a la citada AP. Hace apenas tres semanas practicó bajo la supervisión de su superior la capitana Jeane Barrett para sucesos de este estilo.

El jefe de batallón Dean Douty, Gomoll, Barrett y el resto de los bomberos involucrados en el rescate aseguraron que cualquier persona involucrada en un accidente tan complicado como el que tuvo Woods hubiese recibido la misma atención. Y, además, mantuvieron en absoluta privacidad lo ocurrido: se negaron a contar la conversación que tuvieron con el deportista o el estado de salud que tenía al momento de ser rescatado. “Su identidad realmente no importa en lo que hacemos”, dijo la capitana Jeane Barrett. “Yo no sabía quién estaba en el vehículo”, agregó el capitán Joe Peña.

Durante las últimas horas, The Washington Post realizó una reconstrucción del accidente por intermedio del testimonio de distintos vecinos que viven en esa lujosa zona de Los Ángeles. “Fue un choque fuerte y ruidoso”, dijo James Carroll, jubilado de 58 años, quien estaba con su perro Buddy cuando escuchó el estruendo. John Hodgkinson, otro habitante del lugar de 77 años, planteó una hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido con Woods: “La carretera gira casi hacia el este, justo donde Woods no se dio cuenta de eso. Describiría este tramo como bastante peligroso. La gente se sale de la carretera con bastante frecuencia. Escuché que ocurrió a las 7 en punto de la mañana y creo que vas directo al sol en ese tramo de la carretera. Ese día no había niebla”. Carroll, además, aportó que hubo al menos 30 accidentes en ese tramo durante los 50 años que lleva en el vecindario.

La capitana Jeane Barrett, la paramédica Sally Ortega, el bomero Cole Gomoll, el jefe de batallón Dean Douty y el capitán Joe Peña, el equipo que ayudó a quitar a Tiger Woods del vehículo (Foto: AP)

Tiger sufrió múltiples fracturas en la tibia y el peroné derechos que obligaron a colocarle una varilla. También tuvo traumatismos en los pies y el tobillo, que le demandaron la colocación de clavos y tornillos. El jueves fue derivado al Centro Médico Harbor-UCLA al Cerdars-Sinai para “continuar con la atención ortopédica y la recuperación”, según aclararon los médicos.

La revista People reveló que el mito del golf le aseguró a su círculo íntimo que intentará seguir jugando a pesar de estas delicadas lesiones que tuvo: “Si hay alguna forma de que pueda seguir jugando, lo hará”, contó la fuente en cuestión.

Así quedó la lujosa camioneta de Tiger Woods (Foto: Reuters)

