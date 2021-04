El fisicoculturista que se arrancó el tendón pectoral del hueso volvió a entrenar y mostró cómo quedó su cuerpo

Volvió al gimnasio el fisicoculturista que se arrancó un tendón pectoral

Hace poco más de dos semanas Ryan Crowley sufrió una escalofriante lesión mientras realizaba ejercicios de pecho inclinado junto a unos compañeros. La secuencia fue grabada y como él mismo la posteó en las redes sociales se pudo observar el momento en el que su pectoral derecho se deforma por completo y como consecuencia su brazo sede ante el peso de la barra.

El fisicoculturista de 23 años pudo rápidamente conseguir los fondos necesarios y al llegar a los 25.000 dólares pasó por el quirófano. “No puedo creer que haya sucedido, me arrancó por completo el tendón pectoral del hueso, me someteré a una cirugía hoy a las 5 p.m., rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo incluso antes de que comience. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el apoyo, ¡realmente significa el mundo! , si me conoces, sabrás que esto me ha golpeado extremadamente fuerte y estoy luchando para lidiar con eso, ¡pero superémoslo y salgamos del otro lado más fuertes!”, había escrito en sus redes sociales.

Ahora, a dos semanas de su operación, el británico volvió al gimnasio: “No se preocupen, estoy definitivamente relajado, pero esto ayudará a mi recuperación. Mi primera vuelta, paso a paso en el gimnasio. Desde el accidente yo estaba muy nervioso, si soy honesto, pero sentado en casa y estar deprimido y no hacer nada no me va a llevar a donde mis sueños quieren llevarme, así que me muerdo la lengua y me concentro”. Crowley aclaró que los médicos le dijeron que vuelva a ejercitarse pero con suavidad y sin exigir la parte lastimada: ”Mis mejores especialistas me han recomendado que tan pronto como pueda hacer que la sangre fluya y bombee por mi cuerpo y empiece a entrenar ligeramente, esto ayudará drásticamente a mejorar mi recuperación. ¡Así que aquí estoy! ¡Conseguir una pequeña bomba de brazo izquierdo! Tuve mucho cuidado con lo que estaba haciendo, ¡y realmente me fatigó después de algunas series extremadamente ligeras!”.

Impactante lesión de un fisicoculturista

Además, el fisicoculturista publicó algunas imágenes de cómo quedó su cuerpo y en ellas se puede ver claramente cómo el hematoma, que en un primer momento se veía sólo en su axila y en su brazo, llegó a cubrirle todo el costado derecho del torso hasta la cintura.

Según la Revista Artroscopia en su edición 25, “la ruptura del tendón del músculo pectoral mayor es una lesión poco común que ocurre fundamentalmente en pacientes de sexo masculino que practican deportes de fuerza como rugby o levantamiento de pesas”. Afortunadamente para él, la cirugía que se realizó en el Kings College Hospital de Dubai fue un éxito, pero ahora deberá iniciar una larga recuperación para fortalecer la zona y esperar para ver su su cuerpo podrá ser capaz de estar a la altura de la exigencia a la que lo somete un fisicoculturista.

Así quedó el cuerpo de Ryan Crowley

