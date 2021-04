“¡Eres un idiota!”: la furiosa discusión al aire entre un periodista y un oyente por un partido de béisbol que se hizo viral

El béisbol regresó a la actividad en Estados Unidos de la mano de la MLB y puede que no haya mejor ejemplo para explicar lo pasionales que son los fanáticos que el enojo que puede ocasionar una derrota de su equipo en el primer partido del calendario. Está claro que un cero en la columna de victorias se ve feo en la clasificación sin importar el deporte o el momento de la temporada, pero lo ocurrido en la televisión durante las últimas horas excedió los límites.

Los Indios de Cleveland perdieron su primer duelo de la temporada ante los Tigres de Detroit 3-2 en un juego en el que la nieve y las bajas temperaturas tuvieron un papel fundamental. Pero para un fanático de los Indios, la derrota inicial fue suficiente para llamar al programa Drennan Live en Bally Sports Great Lakes, criticando la alineación y al pitcher de 25 años Franmil Reyes por su selección de lanzamientos a lo largo del encuentro.

Lo que no planeaba el hincha era que del otro lado de la línea telefónica estaba el icónico comentarista deportivo de Cleveland, Bruce Drennan. El fanático fue quien arrancó hablando mientras que el periodista escuchaba atentamente. “Puedes simplemente jugar alrededor de Ramírez, seguir caminando, no le des nada para golpear. El siguiente tipo, no le da swing a los buenos lanzamientos por el medio pero intenta con las pelotas que llegan a la altura de sus tobillos para mandar la pelota al campocorto para una double play. Esto ha estado sucediendo durante dos años“, relató indignado.

La nieve y el viento fueron fundamentales en el desarrollo del partido (Foto: Usa Today)

Drennan, quien esperó pacientemente, desacreditó la opinión del hincha: “Bien. Supongo que te perdiste muchos de los juegos que Reyes apareció en los momentos claves del año pasado, ¿eh?”. El fanático, sorprendido por el planteo, comenzó a exclamar “Oh, no, no, no”, y el periodista atacó nuevamente. “¡Oh, sí, sí, sí, eres un idiota y no sabes béisbol! ¡Eres un idiota! ¡Me vas a decir, estás juzgando, no sabes nada! ¡No sabes qué hacer en cuclillas, estúpido idiota!”, prosiguió Bruce.

Y cerró la batalla verbal con un último argumento. “¿Vas a hacer un juicio sobre la temporada después de un juego con un clima de 30 °F (-1 grados en escala Celcius)? Eso prueba lo ignorante que eres. ¡Sal de nuestro show! ¡Idiota del buen tiempo! Muy bien, vamos a seguir adelante aquí. 844-289-1421“, gritó luego de cortar la vía de comunicación directa que tenía con el furioso fanático.

La discusión de volvió viral a gran velocidad por la repercusión en los grandes medios del béisbol de Estados Unidos. El deporte es de los más practicados en el país junto al básquet y al fútbol americano.

