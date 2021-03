Tokio 2020 a Copa de Oro: qué torneo quiere jugar Diego Lainez con la Selección Mexicana

Diego Lainez Leyva se inclina por defender los colores de México en los Juegos Olímpicos de Tokio sobre la Copa Oro (Foto: Adam Warzawa/EFE)

Diego Lainez Leyva, el joven futbolista mexicano del Real Betis de Sevilla, afirmó que le gustaría jugar con la Selección Mexicana en el próximo verano. Aunque se dijo dispuesto para cualquiera de las convocatorias, su preferencia se encuentra con la Sub-24 que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio, por encima de la Copa Oro.

En entrevista para Azteca Deportes, el tabasqueño fue cuestionado sobre su papel en el combinado nacional y su preferencia entre los dos proyectos a futuro. Al respecto, dijo que “De visualizarse, en Tokio 2020 me visualizo. Ambos escenarios son mullidos, donde me toque estar, estaré dispuesto”. Dicho escenario luce posible, pues con sus 20 años es un jugador elegible dentro de los lineamientos de edad.

No obstante, reconoce que no se trata de una decisión puesta en sus manos. Por el contrario, la asistencia debe ser autorizada de común acuerdo por su club actual y la selección que, en su caso, desee contar con él. Pese a ello, afirmó que se siente “encantado donde me toque ir mientras sea con la Selección Mexicana”.

Diego Lainez ha tenido mayor regularidad con el Betis en los últimos meses (Foto: Raúl Caro/EFE)

En julio y agosto, la Selección Mexicana de Fútbol cuenta con un compromiso seguro, aunque podrían ser dos. En primera instancia, tienen certeza de su participación en la Copa Oro de la Concacaf, donde disputarán encuentros con selecciones de América Central, del Norte y el Caribe, así como Qatar, selección invitada por el comité organizador.

No obstante, en caso de que la selección Sub-23 consiga el pase a la final del torneo Preolímpico de Concacaf, se confirmará el segundo compromiso para los mismos meses. Con ello, existe la posibilidad latente de que los juveniles mexicanos busquen repetir la medalla de oro de 2012, aunque en esta ocasión será en la justa Olímpica de Tokio.

Cada uno de los dos combinados está a cargo de dos personalidades distintas. Por un lado, Gerardo “Tata” Martino está a cargo de la selección mayor. En tanto, Jaime Lozano comienza su camino como estratega y le fue conferida la dirección de los menores de 23 años. En ese sentido, durante el verano ambos personajes podrían tener actividad simultánea con sus equipos.

Gerardo Martino declaró no tener problemas con la posible convocatoria de Jaime Lozano a los Juegos Olímpicos (Foto: Reuters)

Ante la posibilidad del empalme, Martino ha declarado no tener problema con atenerse a la convocatoria de Lozano. Es decir, que la selección Olímpica tiene la preferencia de contar con los jugadores necesarios. En primera instancia, aquellos que cumplen con la edad requerida, entre quienes figuran Diego Lainez y Edson Álvarez. Sin embargo, el Comité Olímpico también permitió la presencia de tres futbolistas que rebasen el límite de los 24 años.

En entrevista para Marca Claro, el timonel argentino dijo que “para el Preolímpico sí (impedirá algunos llamados), para Juegos Olímpicos no. No lo hice, ni lo voy a hacer. La prioridad absoluta es para Jaime respecto a los sub-24 y a los tres mayores que pueda elegir. Los jugadores tienen que estar a disposición de la Selección Mexicana”.

México debe pasar a la final del Preolímpico para asegurar su pase a Tokio 2020 (Foto: Henry Romero/REUTERS)

Aunque el papel realizado por los jugadores durante el Preolímpico ha sido destacado, “Jimmy” Lozano podría contar con la participación de Diego Lainez, quien tiene dos años de experiencia en competencias europeas. Con el paso de 2021, el mexicano ha tenido mayor regularidad en el cuadro de Manuel Pellegrini, motivo por el cual, en caso de mejorar su rendimiento, podría ser indispensable en el camino por el oro de Tokio.

Sin embargo, para que su convocatoria sea concretada, México tiene que superar la fase de semifinales en el torneo disputado en Jalisco. Los dos finalistas aseguran su boleto a Tokio, por lo que el campeonato será, en todo caso, un incentivo meramente significativo ante la clasificación a la máxima justa deportiva del verano.

