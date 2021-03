“Se fue, se fue”: cuál es la relación entre un éxito de Laura Pausini y el equipo Tigres

Por éste momento en 1996, Laura Pausini es tan querida en Nuevo León (Video: Twitter@Israelbarronm)

El 24 de marzo de 1996, “Se fue”, una de las canciones más reconocidas de la cantante italiana Laura Pausini, resonó en el Estadio Universitario al término del clásico regio número 51. Sin embargo, el contexto en ese momento convirtió a la canción en ícono de uno de los episodios más dolorosos en la historia de San Nicolás de los Garza, aunque es motivo de alegría para la afición de los Rayados de Monterrey.

Aquel día, Tigres recibió en casa al acérrimo rival del estado, en la jornada 32. Aunque estaba en juego la superioridad deportiva de un club sobre otro, los locales se jugaban algo más, es decir, la permanencia en el máximo circuito. Al mismo tiempo, el cuadro de Monarcas Morelia, con cinco puntos más, buscaba el mismo objetivo, aunque a ellos les bastaba con cualquier victoria para garantizar su estancia.

En punto de las 12 del día el árbitro marcó el inicio del juego. De hecho, el primer gol cayó en favor de los locales por los pies de Omar Arellano. Aunque se requería un milagro, el tanto avivó la esperanza entre los universitarios, pero en dos minutos, Sergio Verdirame y Luis Miguel Salvador se encargaron de remontar el marcador. Por otro lado, Morelia logró sobreponerse a Veracruz, por lo que se finiquitó el descenso de Tigres.

La canción "Se fue" de Laura Pausini sonó tras el descenso de Tigres en el Estadio Universitario (Foto: Instagram@laurapausini/Twitter@TigresOficial)

Con el pitazo final, los pocos aficionados de los Rayados presentes festejaron la victoria, pues fueron los encargados de concretar el pase a la división de plata de su rival histórico. No obstante, no fue el único detalle que le dio trascendencia a la fecha. A pesar de haber jugado en el estadio Universitario, en el sonido local se escucharon las notas del éxito musical del momento y la letra:

“Se fue, se fue, me quedó sólo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si existe Dios debe acordarse de mí”.

De hecho, el gesto no fue bien recibido por la afición felina. Por el contrario, Nicolás Zamora, actual locutor de Multimedios Radio e integrante del equipo de locución del recinto en aquel momento, fue señalado por haber puesto la canción, así como burlarse del club y los seguidores en uno de los momentos más complicados de su historia deportiva.

La historia de la rivalidad entre Monterrey y Tigres tiene un capítulo importante con el descenso de los de San Nicolás de los Garza en 1996 (Foto: Cuartoscuro)

En tiempos posteriores, tuvo la necesidad de aclarar que no participó en dicho acto. “Cuando yo iba llegando, todavía no manejaba el equipo del estadio”, declaró en alusión a su limitada participación en la toma de decisiones de los sonidos reproducidos en las bocinas. En su lugar, se acercó a consultar con la voz oficial del recinto, José de Jesús Guerrero, para saber cuál sería la canción indicada.

“Recuerdo que yo fui y le pregunté al señor Guerrero, a Guerrerito: ‘Señor Guerrero ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué sacamos a Tigres? ¿Los sacamos con el himno, los sacamos con una canción? ¿Qué hacemos?’ Y en eso se empieza a escuchar ‘Se fue, se fue’”, ha declarado.

La rivalidad ha trascendido a la Liga MX Femenil, donde los dos equipos son los más consistentes en la historia de la competencia (Foto: Cuartoscuro)

Aunque quedaban pendientes dos jornadas para culminar el torneo largo, las estadísticas porcentuales ya no podrían haber salvado a los Tigres. Para el siguiente torneo, los felinos tuvieron que disputar sus partidos en la Primera “A”. El trago amargo les duró poco, pues tuvieron la oportunidad de volver en la siguiente edición, ya con el formato de torneos cortos y una cara totalmente renovada.

A 25 años, la afición rayada sigue recordando la canción e, incluso, cada 24 de marzo el nombre de Laura Pausini, se vuelven tendencia, a pesar de que las actuaciones de Tigres han mejorado notablemente. Aunque actualmente el descenso está cancelado de forma temporal, los felinos ya no están cerca de volver a la división de plata, aunque en el Guard1anes 2021 tampoco compiten por obtener el título exigido por la afición y la directiva.

