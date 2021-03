Jaime Lozano habló sobre la rivalidad entre México y Estados Unidos previo al encuentro

Jaime Lozano, director técnico de la selección preolímpica (Foto: Twitter@FMF)

El Tri se enfrentará el próximo 24 de marzo a su país vecino para conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. En el marco del encuentro, el técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, destacó algunos aspectos que, a su consideración, tienen influencia para que lleguen más jugadores estadounidenses que mexicanos al futbol europeo.

Reconoció que las facilidades que se le dan a los jugadores del país vecino son mucho mayores. “Por nuestro futbol, no es tan fácil salir por el tema económico, se le pone un precio más alto que al estadounidense y eso facilita las cosas. No es capacidad o talento. La capacidad y talento no varía mucho entre los países exportadores y nosotros”, destacó.

Asimismo, destacó que las negociaciones entre clubes son un factor determinante, pues “ganar de una vez todo lo posible o a lo mejor con una negociación más rentable pueda mejorar eso”, complementó Jaime Lozano,

Por otro lado, se ha visto que en los últimos años, algunos jugadores profesionales con doble nacionalidad han preferido jugar con Estados Unidos que con la Selección Mexicana. Sin embargo, el técnico mostró respeto hacia las decisiones que tomen los futbolistas y subrayó que el contexto de cada jugador influye y algunos se sienten más “estadounidenses que mexicanos”.

Selección de EEUU celebra tras anotar en partido ante República Dominicana en torneo preolímpico de Concacaf. Estadio Akron, Guadalajara, México. 21 de marzo de 2021. (Foto: Henry Romero/REUTERS)

“Hay algunos que se ven más estadounidenses que mexicanos, es algo muy respetable. Es una batalla que tiene la FMF con Estados Unidos, quedarse con los jugadores que cada uno quiere, se tiene que ser sincero con el jugador y dejarlos que ellos escojan”, destacó Jaime Lozano, en conferencia, previo al encuentro frente a Estados Unidos.

“Creo que habría que preguntarles a ellos, algo he preguntado, hay algunos que sienten los colores de México como los suyos, el entorno social en el que se desenvuelven es importante, viven allá y su familia influye mucho”, afirmó Lozano.

Otro de los jugadores que pueden dejar México para irse a Estados Unidos es Santiago Muñoz, que es subcampeón del Mundo Sub 17 con el Tricolor, pero podría tomar la decisión de vestir los colores del país vecino. Efraín Álvarez, es también un jugador que posee doble nacionalidad, sin embargo ya fue convocado por Gerardo Martino al representativo mayor del TRI para los próximos encuentros.

Asimismo, el técnico destacó que se jugarán todo en la cancha. “Prefiero demostrar partido a partido, no nos creemos más que nadie o que somos superiores, hasta el momento en el que el árbitro pita, hay que demostrar lo que vales. Estarás tranquilo si diste todo y después sabrás si fuiste superior o no”, subrayó

A Jaime Lozano le agrada que los jugadores estén ilusionados con el presente proceso (Foto: Twitter@FiebreDep)

La rivalidad entre los dos países se verá reflejada en la cancha, ambos llegarán al encuentro con paso perfecto y ya con el boleto a la siguiente ronda, después de ganar en sus primeros dos compromisos, por lo que en este encuentro, definirán al primer y segundo lugar del Grupo A, lo que determinará al rival que enfrentarán en las semifinales del torneo, en las que se jugarán el boleto definitivo a Tokio.

México se ubica en la primera posición con 6 puntos y una diferencia de goles de +6, mientras que el cuadro de las barras y las estrellas aparece en segundo con las mismas 6 unidades, pero con un +5, por lo que necesita conseguir la victoria frente a la escuadra de Lozano si su objetivo es terminar la fase de grupos como el líder.

Al tricolor le ayudaría conseguir un empate para mantenerse en la primera posición, sin embargo, la escuadra piensa llegar a lo más alto y, con esa victoria, conseguir su tercer logro consecutivo.

Por su parte, los primeros rivales de la Selección, Costa Rica y República Dominicana ya están eliminados de cualquier posibilidad y el mismo miércoles 24 de marzo chocarán con la idea de cerrar de la mejor manera su participación en el Preolímpico.

SEGUIR LEYENDO: