El nuevo jersey de la Selección Mexicana: ¿entre los más feos de la historia?

El nuevo uniforme de la Selección Mexicana ha dividido opiniones por sus colores y el modelo presentado. En redes sociales y entre los aficionados se ha abierto un debate por si es una pieza de colección o simplemente no gusta.

ESPN FC genero una lista de los mejores 101 uniformes de futbol de la historia, y ahora preguntamos si el nuevo uniforme del Tri entra el ranking de los peores diseños vistos en una cancha de futbol.

Hicimos una lista de 39 jerseys para el olvido, que es justo el límite de diseños horrendos que podemos manejar en un mismo lugar.

Hemos tomado en cuenta tanto los clubes como las selecciones nacionales, y consideramos el uniforme local, el visitante y la tercera opción.

39. Marsella (tercero) 2011-12

El lema de Marsella, encaramado bajo el escudo del club, se traduce como “Directo al punto”. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí: este uniforme es espantoso. ¿Viste cuando la impresora está empezando a quedarse sin tinta y el documento termina con líneas horribles? Bueno, así es exactamente cómo se ve este desastre naranja y azul de Adidas. Pero llegaron a los cuartos de final de la Champions League con esta camiseta, así que sale empatada.

38. Bastia (tercero) 2013-14

El camuflaje siempre es una opción audaz y rara vez vale la pena si no eres cazador o miembro de las Fuerzas Armadas. Los dioses del fútbol claramente están de acuerdo, porque la primera vez que Bastia usó este uniforme fue en Paris Saint-Germain, donde fue goleado 4-0, con la famosa volea de taco de Zlatan Ibrahimovic y el deslizamiento de Edinson Cavani en medio de la defensa y alrededor del arquero. No sorprende, ya que los jugadores de Bastia no podían verse entre sí. Increíblemente, el uniforme visitante de Bastia también tuvo un diseño camuflado la temporada siguiente. ¿Por qué la gente no aprende?

37. León (tercero) 2020

La marca deportiva mexicana Pirma diseñó una camiseta que se parece a la pantalla de un portátil cuando se cuelga bajo el peso de demasiados pop-ups de spam. El desastroso patrón no tiene uno, o dos, sino CINCO logos de patrocinadores adelante, incluyendo la pieza de resistencia -- un anuncio enorme de una compañía de cemento con un trabajador de la construcción en el medio del estómago.

36. Everton (visitante) 2010-11

El color de este uniforme, descrito como “lighting pink” por el fabricante Le Coq Sportif, apuntaba a hacer los jugadores más visibles entre sí. También se inspiró en el uniforme de la temporada 1890-91, cuando los Toffees ganaron el primero de sus nueve títulos de liga. El mediocampista León Osman reconoció que “causó un pequeño revuelo en el vestuario” y que fue un diseño “valiente”, mientras que el máximo dirigente del club, Robert Elstone, dijo en su momento: “Queremos que este nuevo uniforme ayude a Everton a pasar al siguiente nivel”. Ganaron cuatro partidos en calidad de visitantes esa temporada.

35. Estados Unidos (visitante) 2016

Las mangas rojas y azules contra una plantilla negra fue lanzada para la Copa América Centenario. Es una desviación de los uniformes predominantemente azules o rojos que Estados Unidos usualmente usaba para sus colores de visitantes. Estados Unidos fue sede del torneo y terminó en cuarto lugar por delante de algunos pesos pesados sudamericanos. Este uniforme nunca volvió a usarse.

34. Inter de Milán (tercero) 2016-17

A alguien en Nike le encanta el efecto degradado casi tanto como los colores con nombres como “verde eléctrico”, que suena como un club de rock sucio de Los Ángeles. Este uniforme es un pedido de ayuda más que cualquier otra cosa, pero ni siquiera es el peor diseño degradado de esta lista (sigue con nosotros). Es casi propicio que Inter haya tenido una de sus peores temporadas de los últimos tiempos con este uniforme; terminó séptimo en la Serie A, fue eliminado de la Europa League en la fase de grupos y pasó por tres entrenadores diferentes en el proceso.

33. Hull City (local) 1992-93

Hace tiempo que en Hull City están desesperados por ser llamados Los Tigres. Mucho antes de que el propietario Assem Allam declarara que dejaría de invertir en el equipo luego de que la Asociación de Fútbol bloqueara su intento de renombrar el club “Hull City Tigers” en 2014, tuvimos este atuendo para llorar del fabricante Matchwinner, que hasta le daría celos a Joe Exotic, el Rey Tigre. Increíblemente, Umbro coqueteó con este diseño para la temporada 2019-20 con rayas de tigre en la parte superior de la camiseta de Hull. Como no podía ser de otra manera, terminaron en el fondo del Championship.

32. Brunei DPMM (visitante) 2018

Rosa y púrpura es un look atrevido que pocos intentarían llevar con éxito. El club venía usando esta combinación de colores para su uniforme visitante desde 2014, pero decidió subir la apuesta para la Copa de Singapur hace dos años, y el fabricante, Lotto, insertó el rosa en el medio del pecho más un adorno floral. Llegaron a la final del torneo ese año, posiblemente porque el uniforme distraía a sus adversarios.

31. Necaxa (tercero) 2000

La marca deportiva mexicana Eescord metió todo lo que tenía en este uniforme, incluyendo un escudo de gran tamaño y un nombre en el medio del torso. Además, insertó dos imágenes de su propio logo en el diseño. Y luego, por si todavía no estabas seguro, sumó el apodo del club, “Rayos” en el otro hombro.

30. Inglaterra (visitante) 1996

Rara vez un jugador ha definido un uniforme tanto como Gareth Southgate, vestido de gris con las manos detrás de la cabeza después de errar su penal en la tanda contra Alemania, que terminó con la eliminación de los “Three Lions” en la semifinal de la Eurocopa de 1996. Esa fue la única vez que Inglaterra usó el “azul índigo”, como lo llamó Umbro en aquel entonces, en un cambio del tradicional rojo visitante. El color fue elegido para que combinara bien con jeans, pero no funcionó en absoluto para su propósito primario como uniforme de fútbol.

29. Stoke City (visitante) 1996-97

En la década de los ’90, Stoke City debe haber estado ansioso por asegurarse de que todos los que lo vieran jugar, lo recordaran. ¿Por qué otro motivo Asics decidiría plasmar “STOKE” en letras gigantes y sombreadas, como las de los viejos protectores de pantalla de Windows, cruzado en el torso? Lamentablemente, las letras eran tan grandes que resultaba difícil ver toda la palabra al mismo tiempo.

28. Recreativo Huelva (visitante)

Nadie te culparía si creyeras que Hummel era fanático de Minnie Mouse, a juzgar por esta camiseta. La hizo para Recreativo Huelva, que, fundado en 1889, es el club más antiguo de España. Pero la verdad es ésta: Hummel aseguró que sólo tuvo dos semanas para crear el uniforme local y visitante del equipo. Los hinchas de Recre respondieron al apresurado trabajo saliendo a las calles a modo de protesta, implorándole al club que cambiara el diseño. Pero la respuesta oficial fue que el uniforme les resultaba “innovador”.

27. Liverpool (visitante) 2013-14

Fue mala para los Reds: no sólo desperdiciaron la mejor oportunidad de ganar su primer título en 24 años, sino que lo hicieron con este horrendo uniforme visitante. En el partido posterior al infame derrape de Steven Gerrard en una derrota local ante Chelsea, Liverpool vistió esta camiseta durante el infame partido “Crystanbul” en Crystal Palace, donde perdió una ventaja de tres goles, y con ella, sus esperanzas de ganar el título. Esta camiseta, con un estampado de diamantes que el fabricante Warrior describió como “una interpretación renovada de los gráficos usados en la camiseta visitante de 1989-91”, fue revelada con el hashtag “#RiseUpLFC”, que incluye todas las letras necesarias para escribir “USlipFC”. Nadie vaya a contarle a Gerrard.

26. CD Palencia (local) 2016-17

El primero de varios uniformes extravagantes de este ranking. El equipo de las inferiores de España, CD Palencia, se vistió como las figuras de un libro de texto de medicina. Este uniforme fue elegido para mostrar que los jugadores estaban dispuestos a “dejar la piel” por la causa. Fue creado por Juan Francisco Martín, quien, como veremos más adelante, es un especialista en el ámbito de los uniformes españoles más extraños. Palencia ganó los playoffs para ascender a la tercera división, así que tuvo el efecto deseado.

25. Corea del Sur (visitante) 2020

Cuando la Federación de Fútbol de Corea del Sur lanzó su nuevo escudo con un flamante logo de tigre, necesitaba un uniforme que estuviera a la altura. O eso creía -- aquellos que vieron el uniforme de Hull City en 1992 (el nro. 33) saben que es una pésima idea. El equipo coreano terminó con una camiseta que te recuerda a uno de los atuendos de la villana Cruella de Vil de los “101 Dálmatas”. El uniforme fue presentado este año y aún no fue usado.

24. Corinthians (tercero) 2019-20

¿Comprarías la camiseta de tu equipo si hubiera alguna posibilidad de que te encontraras en ella? Claro que sí. Bueno, ése fue el ángulo de Corinthians para su tercer uniforme esta temporada; una superposición de imágenes de cuando sus hinchas “invadieron” otras ciudades antes de los grandes partidos: “A Invasao Corintiana” (“La invasión de Corinthians”) durante la final del campeonato de Brasil contra Fluminense en el Maracaná en 1976, y los Mundiales de Clubes de la FIFA 2000 y 2012. ¿El resultado? Manchas aburridas.

23. Stevenage (visitante) 2019-20

Dado que el Stevenage de las inferiores de Inglaterra está patrocinado por el gigante de la comida rápida Burger King, el diseño de Macron encaja a la perfección: parece ser el resultado de un accidente con saches de mostaza y kétchup luego de pasar por el autoking. Ya que estamos en el tema del hogar del Whopper, le debemos un reconocimiento especial a Getafe. Burger King no sólo arruinó un uniforme perfectamente bueno del club español en 2009 al poner su logo al frente, sino que también agregó la cara del mismo Burger King en el interior. La idea era que los jugadores celebraran los goles con la camiseta sobre la cabeza, a lo Fabrizio Ravanelli. Una locura.

22. Borussia Dortmund (local) 2006-07

La mayoría de los clubes son sinónimos de determinados colores en los ojos de los fans, y para los hinchas de Dortmund el equipo debe usar negro y amarillo cuando juega de local en el Subtribune. Excepto en 2006, cuando Nike cambió los colores locales sin miramientos a franjas amarillas y blancas. Los fans protestaron tanto que se incorporó una nueva regla en los estatutos del club, que determina que los colores del equipo serían el negro y el amarillo para siempre.

21. Cultural Leonesa (local y visitante) 2015-16

Juan Francisco Martín, diseñador del uniforme de CD Palencia (nro. 26) vuelve con otro especial en las inferiores de España. Éste fue el segundo uniforme de Cultural y Deportiva Leonesa inspirado en un traje en dos años. El esfuerzo de 2015-16 sumó detalles adicionales como botones de puño, que el diseño de la temporada anterior no tenía. Hizo que el equipo luciera como un conjunto de mayordomos, pero el hecho de que un porcentaje de las ventas fuera destinado a “Save the Dream”, una organización dedicada a empoderar jóvenes atletas, le da algo de seriedad a este aparentemente frívolo uniforme.

20. Napoli (visitante) 2014-15

Hay algunos lugares donde el uso del doble denim es aceptable; en un rancho (si eres ganadero), en los VMAs de MTV 2001 (si eres Britney y Justin), en un escenario (si eres David Brent en “Life on the Road” -- en cuyo caso “siempre doble denim”). Pero es completamente inaceptable en una cancha de fútbol. Napoli rompió esta regla cardinal de la moda cuando permitió que Macron (sí, ellos otra vez) crearan este combo de camiseta y pantalón símil denim. El hecho de que Napoli nombrara el uniforme “Perfect Denim” cuando lo lanzó en 2014 comprensiblemente te llevaría a pensar que era todo una broma tamaño Brent.

19. AFC Bedale (local) 2018-19

El Bedale de las Inferiores de Inglaterra no es ajeno a la originalidad en términos de uniformes. Entre 2017 y 2019 ha lanzado uniformes relacionados con salchichas, pero creemos que éste es el peor. Inspirado en su patrocinador, la marca local de carne HECK, Bedale aprovechó la oportunidad para que todos hablen de su camiseta. Un porcentaje de cada venta está destinado a Prostate Cancer UK, así que tenemos que aplaudir el esfuerzo.

18. Camerún (local) 2004

Cuando Puma produjo para la selección nacional de Camerún lo que sería la versión futbolística de un leotardo, con la camiseta y los pantalones unidos, para la Copa Africana de Naciones 2004, la pregunta no fue cómo, sino por qué. No hay razón evidente para hacer algo así más allá de oponerse a la FIFA, y dos años después de que los Leones Indomables fueran reprendidos por usar camisetas sin mangas estilo básquetbol, eso fue lo que lograron. Sepp Blatter y compañía le impusieron a Camerún una multa de 154.000 dólares y le quitaron seis puntos de la campaña de eliminatorias para el Mundial 2006, afirmando que las reglas de la FIFA exigen que la camiseta y los pantalones sean prendas separadas. Ambos castigos fueron revocados tras ser apelados.

17. VfL Bochum (local) 1997-98

¿Alguna vez has oído la frase “si quieres algo bien hecho, debes hacerlo tú mismo”? Eso fue lo que la compañía de apuestas alemana Faber Lotto-Service hizo con el club local Bochum en 1997. No satisfecha con los tímidos diseños de Reebok y Reusch, y con cero experiencia en la creación de uniformes, Faber se vistió de fabricante deportivo y creó sus propias camisetas coloridas para la primera incursión de Bochum en la Copa de la UEFA. Los hinchas detestaron el logo en arcoíris de Faber, y el enojo colectivo cuando la camiseta fue revelada frente a ellos fue audible.

16. San Jose Clash (local) 1996

Este es el primero de los dos uniformes en esta lista de la primera temporada de la MLS (cuando, siendo sinceros, todos los uniformes fueron malos) pero esta franja fue una de las peores. Es un modelo que en realidad Nike usó dos veces más, con NY/NJ Metrostars y con LA Galaxy, pero con una combinación de colores un poco más respetable que amarillo y verde azulado (el uniforme de visitante de Clash tenía lo que Nike describió como el color “verde apio”). El short negro y las medias a rayas no hacían otra cosa más que sumar confusión.

15. Norwich City (local) 1992-94

Te puedes dar cuenta cuando un uniforme es malo cuando los fanáticos lo apodan el uniforme de “popó de pájaro”. Así es como los fans de Norwich todavía hacen referencia a esta camisera confeccionada por Ribero, aunque los Canaries la usaron durante un período exitoso. Terminaron terceros en la temporada inaugural de la Premier League, disfrutaron de su primera incursión en la Copa de la UEFA y hasta se quedaron con una victoria ante los gigantes alemanes, Bayern Munich. Norwich en realidad lanzó una camiseta en versión blanca en 2016-17 como una tercera alternativa, producida por Errea, que fue un homenaje a la original. Norwich la usó dos veces.

14. Coventry City (visitante) 1978-81

En nuestra lista de los 101 Mejores Uniformes mencionamos a Admiral, la compañía pequeña con base en Leicestershire que pasó de hacer ropa interior a principios de 1900 a confeccionar el uniforme de Inglaterra para el Mundial de 1982. Admiral realmente cambió el juego para las camisetas de fútbol, introduciendo la idea de réplicas en producción en masa para los fanáticos y la implementación de diseños inusuales. Desafortunadamente, no siempre les salía bien, y quizá este haya sido el peor ejemplo. La historia le da el crédito al muy querido hombre de Coventry, Jimmy Herbert, como el cerebro detrás de este uniforme en tono chocolate.

13. Atlético Madrid (visitante) 2003-04

Cuando Peter Parker fue mordido por una araña radioactiva, se convirtió en el Hombre Araña. Cuando Atlético Madrid fue mordido por el insecto de Columbia Pictures en 2003 convirtió su uniforme en este desastre, con un logo arácnido gigante y una telaraña que cubría toda la parte delantera de la camiseta. El acuerdo con el estudio de Hollywood requería que la camiseta cambiase partido a partido cuando se promocionaba una nueva película. En este contexto, “El Hombre Araña 2” sobresale entre otros títulos como, “¿Y dónde están las rubias?” “Hitch” y “Anaconda” que los jugadores de Atlético ayudaron a publicitar.

12. La Hoya Lorca (visitante) 2013-14

Le daremos crédito al equipo de segunda división de España, La Hoya Lorca, por hacer algo que los padres hemos estado intentando hacer durante años: hacer que los chicos se interesen en el brócoli. Eligieron este vegetal por ser la exportación más exitosa de la región de Murcia. En realidad, esta era la segunda camiseta que confeccionaban con la temática del brócoli, después de ganar el título de tercera división con una camiseta así el año anterior. Como resultado, el equipo fue apodado “El Brócoli Mecánico”.

11. Brasiliense (local) 2010

Esta camiseta horrorosa de Brasiliense, un club de la capital brasileña, fue lanzada para conmemorar el Día International del Rock N Roll, creada para marcar el aniversario de Live Aid, el evento a beneficio mundialmente conocido que se llevó a cabo en 1985. Brasilia es el hogar del Rock and Roll en Brasil, razón por la cual pensaron que era apropiada esta camiseta con una calavera, tibias cruzadas y el logo del grupo punk The Misfits. Que, si lo pensamos, es lo único que podemos rescatar de esta camiseta.

10. Chelsea (visitante) 1994-96

En el verano de 1995, la incorporación de Chelsea, Ruud Gullit, posó con la camiseta local de su nuevo club por encima de una camisa de oficina de mangas largas, quizá en un intento de convencer a la gente que “hacer la gran Gullit” (usar camisetas de fútbol por encima de ropa de trabajo) era la nueva “gran Cantona” (alzar el cuello). Pero no fue algo que pegó fuerte entre los fanáticos, y tampoco lo hizo su horrible camiseta gris y naranja de visitante, que Gullit usó en su debut con Chelsea en un amistoso de pretemporada ante Gillingham.

Según el encargado de utilería de ese momento, Terry Byrne, la idea detrás del diseño fue evitar repetir el uniforme de visitante o local de sus rivales, eliminando la necesidad de un tercer uniforme. Bueno, en ese sentido funcionó, aunque hay una razón por la que ningún otro equipo jugó de gris y naranja.

9. Tampa Bay Mutiny (local) 1996

Fue muy difícil hacer una selección entre los uniformes de la temporada inaugural de la MLS; de hecho, les recomendamos que se tomen un tiempo para verlos a todos. El primer uniforme de local de Tampa Bay Mutiny sobresale en ese verano mágico. El color de base ha sido descrito por muchos como un verde lima, verde clorofila o verde vómito -- todos adecuados. El estilo del club se vio influenciado por la estética de un videojuego, razón por la cual las letras en el frente son iguales a las de Space Invaders.

Mutiny, liderado por el astro colombiano del Mundial del 94, Carlos Valderrama, ganó la Conferencia Este y el Supporters’ Shield en su primera campaña, pero nunca volvió a alcanzar esas alturas y el equipo se terminó disolviendo en 2002.

8. Scunthorpe United (visitante) 1994-95

El sponsor de este club inglés, Scunthorpe, en ese momento era el parque de diversiones, Pleasure Island, ubicado en la ciudad costera cercana Cleethorpes, y el diseño nos hace pensar en una montaña rusa después de comer demasiado algodón de azúcar.

Es una pena que la compañía que lo confeccionó, Alan Ward Sports, no usara el mismo diseño en las medias, lo cual hubiese coronado este estilo audaz.

7. Lokomotiv Moscow (local) 2007-08

Si los colores originales de Lokomotiv Moscow fuesen verde fluorescente y rojo autobús londinense, quizá hubiésemos podido pasar por alto este uniforme, pero no es así, sus colores son rojo y blanco. Según el club, el cambio de color que tuvo lugar a principios de 2000 fue inspirado en los fans que comenzaron a usar bufandas rojas y verdes tejidas en la zona. El diseño en dos tonos es el peor dúo ruso desde t.A.T.u. Lokomotiv terminó sexto la temporada que usó este uniforme.

6. Hearts (visitante) 2016-17

En julio de 2016, Hearts presenta su uniforme de visitante con el titular “Hearts revela su sorprendente nuevo uniforme de visitante” y sí que estaban en lo cierto: la gente quedó pasmada.

Este es un uniforme que rinde homenaje a los primeros días del club -- en particular el quinto conde de Rosebery, Archibald Primrose, que fue primer ministro británico desde marzo de 1894 hasta junio de 1895 y el primer conde de Midlothian y presidente honorario de la Asociación de Fútbol Escocesa y de Hearts. Los colores de su caballo de carrera rosa y amarillo pálido fueron adoptados por el seleccionado nacional escocés en 1900, por lo que Hearts decidió hacer lo mismo en 2016. Pero hay una razón importante por la que los uniformes de fútbol ya no lucen así: la gente no se tomaba al fútbol muy en serio. Los arcos ni siquiera tenían travesaños, por Dios.

De todas maneras, la familia del conde sigue siendo fanática de Hearts, y su tátara tátara nieto, Caspian Primrose, ha sido una mascota del equipo actual.

5. Barcelona (visitante) 2012-13

Hubo un tiempo en el que Nike pensó que podía ser una buena ida tener un candidato al Más Grande de Todos los Tiempos, Lionel Messi, con el mayor uniforme anti Más Grande de Todos los Tiempos. Al parecer, este concepto fue inspirado por un ejecutivo de Nike que pasó demasiado tiempo mirando su coctel mientras vacacionaba en el Caribe, o quizá el bowl de ensalada de frutas en el desayuno buffet del hotel. Nike dijo en su momento que el uniforme de Barcelona con un efecto degradado naranja y amarillo fue “en honor a la cultura, arte, estilo y arquitectura de la ciudad”. Ese razonamiento podría haber tenido un poco más de peso si el mismo modelo no hubiese sido usado después por el equipo del sur de Londres, Charlton Athletic, como el uniforme de visitante dos años después.

Pep Guardiola dejó Barça poco después de que se presentara este uniforme. ¿Coincidencia?

4. Celtic (visitante) 1991-92

Una camiseta terrible para una temporada terrible. Celtic terminó tercero en la Scottish Premier League (que por lo general es una batalla entre dos equipos en la cima entre Celtic y Rangers) y fue eliminado en la semifinal de la Copa de Escocia y los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Peor aún, quedaron fuera de la Copa de la UEFA por 5-2 en total en manos del equipo suizo, Neuchatel Xamax.

Pero lo peor con respecto a la campaña 1991-92 fue su uniforme. Con una base en un tono verde lima, con una sección blanca en el medio con bordes en punta que parecían una mancha de pasto por el pecho y los hombros, los fanáticos la siguen odiando al día de hoy, en parte porque el sponsor tiene el azul y rojo de sus archirrivales Rangers.

Un seguidor de Celtic al que parecía agradarle es el ex mediocampista de Manchester United (y gran fanático de los Hoops) Darren Fletcher, que agarró una el año pasado, pero no fue el único. En febrero de este año, la camiseta de Nro.10 de Charlie Nicholas fue robada del Museo Nacional de Fútbol. Por suerte, el artículo fue rápidamente devuelto, quizá porque el ladrón vio cómo lucía la camiseta a plena luz del día.

3. Athletic Bilbao (local) 2004-05

El respetado artista vasco, Darío Urzay, diseñó este uniforme para conmemorar el regreso del club a la competencia europea y, según el Guardian, fue inspirado en el arte del afamado Museo Guggenheim Bilbao.

Pero en vez de evocar el arte avant-garde, se parece más bien a un coral en primer plano. Este uniforme se usó en la pretemporada de 2004 pero no se volvió a ver más mientras que Bilbao regresó a sus tradicionales rayas rojas y blancas.

2. Manchester United (visitante) 1995-96

Este uniforme gris apagado, que se parece a la alfombra de una oficina de una compañía aseguradora, ha ganado un status legendario después de ser descartado en el descanso de un partido en el que Manchester United iba perdiendo por 3-0 ante Southampton. Eso sólo ya hace que este uniforme merezca un lugar en nuestra lista, incluso antes de enterarnos de que el entrenador de United, Sir Alex Ferguson, lo hizo siguiendo el razonamiento de que los jugadores no se podían ver entre sí. Puede que haya un poco de verdad en esta excusa increíble mientras que el defensor, Gary Neville, que jugó ese día, reveló años más tare que en realidad tenían una entrenadora de visión llamada Gail Stephenson de la Universidad de Liverpool. Así es, es cierto.

“Solíamos hacer ejercicios de ojos antes de los partidos”, Neville le dijo a Sky Sports a principios de este año. “Gail le dijo a Sir Alex que ese gris era el peor color para poder identificar a los jugadores con los fans en el fondo. En el descanso, teníamos un uniforme listo para cambiarnos”.

El compañero de Neville, en United, Lee Sharpe no estuvo tan seguro de que el problema había sido el uniforme, comentándole a Guardian: “No sé si alguno de los jugadores mencionó el uniforme. Creo que estábamos jugando mal, y no podemos hacer responsable a algo o alguien más por eso’”.

United cambió a su uniforme azul y blanco de visitante en el descanso y “ganó” el segundo tiempo por 1-0... el uniforme fue desechado de inmediato con un record final de ninguna victoria en cuatro partidos diputados.

1. Colorado Caribous (visitante) 1978

Puede que los Colorado Caribous hayan sido una franquicia con una corta vida hace unos 40 años, compitiendo una temporada en NASL en 1978, pero han dejado un legado que ha perdurado en el tiempo con sus extraordinarias camisetas. Los uniformes de local y visitante tenían los colores blanco, negro, marrón y tostado con flecos en imitación de cuero que cruzaban por el pecho y la espalda... Incluso escribir esta oración se siente extraño.

Si el uniforme hace parecer que salieron directo del rancho, es porque literalmente fue así. El diseño fue idea de Jim Guercio, propietario del famoso Caribou Ranch, un estudio de grabación en un establo convertido en una propiedad afuera de Denver que era frecuentada por personalidades como Elton John y Chicago. Guercio era un genio del marketing que sabía que hacer que el equipo luciera ridículo le iba a dar más notoriedad. En eso estuvo en lo cierto.

Los flecos en el diseño original eran de unas 10 pulgadas y les daban golpes en el rosto a los jugadores cuando corrían y saltaban, y también les daba a los rivales algo para poder tironear y sacar ventaja. El club los terminó recortando a 2 pulgadas, pero de todas maneras hizo que los jugadores debieran usar gigantes sombreros Stetson y botas cuando entraban en la cancha. “Todos se reían”, Guercio contó en MLSSoccer.com. Los entrenadores no se salvaron, ya que tenían que usar los sombreros y las botas durante todo el partido.

Todo parecía una broma del día de los inocentes, por lo que quizá no fue ninguna sorpresa que el 1 de abril de 2014, los fanáticos de los Colorado Rapids les hicieron una broma a sus fans anunciando que iban a volver a usar el “afamado” uniforme. El anuncio falso contó con imágenes tomadas por Garrett Ellwood a los jugadores Drew Moor y Deshorn Brown usando la camiseta tostada de visitante, que es nuestra elegida como la peor de los dos uniformes, pero realmente, estamos hablando de flecos en imitación de cuero.

