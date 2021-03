Pese a estar en prelista de los JJO0 de Tokio, Carlos Vela negó acercamientos con la Selección Mexicana

En 2019, Vela fue el MVP de la MLS (Foto: Instagram/lafc)

A pesar de que Carlos Vela fue incluido en la prelista de 62 futbolistas mexicanos que pueden asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio, para la cual debió autorizar su inscripción, el delantero del Los Ángeles FC negó tener algún acercamiento con el director técnico de la Selección Mexicana sub-23, Jaime Lozano.

“No he tenido ningún tipo de acercamiento, nadie me ha preguntado, nadie me ha dicho que está interesado en que vaya. Decirte qué voy hacer, son palabras que no van a ningún lado”, declaró este viernes en entrevista con ESPN.

Cabe recordar que en enero de 2020, en entrevista para la revista GQ, la estrella de la MLS de 32 años reveló que sí le gustaría ser parte del representativo mexicano en la justa veraniega que se tuvo que recorrer un año ante la pandemia de COVID-19

Claro que sería bonito estar. Todo lo que rodea y cómo el mundo los ve. Todos nos detenemos a observar los que pasa en los Juegos Olímpicos

El último partido de Carlos con el Tri fue en el Mundial de Rusia 2018 ante Brasil, en los octavos de final (Foto: Reuters)

Y es que si bien la edad límite para los futbolistas que son seleccionados es de 24 años (en este caso), se permite que se sumen tres refuerzos mayores. Otro de los jugadores que expresó su deseo por asistir fue el mediocampista Jonathan Dos Santos, jugador de Los Ángeles Galaxy.

Asimismo, aseguró que no hay acercamiento con ningún club de la Liga MX, ante los anteriores rumores de que el América andaba tras sus servicios: “No he tenido acercamiento con nadie, no he tenido una opción real o cercana a decir: ‘Ah, tengo que decir si quiero ir, o no’. La verdad que siempre han sido rumores. Se habla mucho, pero luego no pasa nada”, mencionó.

Sobre sus enfrentamientos ante equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la Concacaf, calificó como una buena participación del LAFC, pues a pesar de no ser favoritos vencieron a León, Cruz Azul y América, aunque cayeron en la final contra los Tigres de la UANL, quienes representaron a la zona en el Mundial de Clubes.

El campeón sub-17 lució en los duelos ante equipos mexicanos en la Concachampions (Foto: Instagram/lafc)

Hicimos un gran torneo, nadie pensaba que íbamos a llegar hasta la Final; nadie pensaba que íbamos a ganarle a León, a América, a Cruz Azul, que son equipos top de México, y fuimos mejores que ellos... En la Final, por 70 minutos íbamos ganando. No fue que nos pasaron por encima, o que fuimos inferiores. Ellos jugaron los minutos finales de manera inteligente y aprovecharon las oportunidades que tuvieron

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández en las últimas convocatorias de la selección, respaldó la postura de Gerardo “Tata” Martino, pues dijo que sólo “si trabaja y mete goles”, el máximo goleador en la historia del Tri merecería un llamado para regresar.

Extraña a Zlatan en la MLS

El hoy delantero del Milán, anotó 2 goles en su debut en la MLS, precisamente, ante el LAFC (Foto: USA Today Sports)

A unos días del arranque de la temporada 2021 de la MLS, Carlos tiene muy claro sus objetivos: ganar la copa y volver a ser protagonista de la liga.

Después de un calendario 2020 turbulento en el que la pandemia las lesiones frenaron el paso arrollador que marcó en 2019, por lo que quiere mostrarse en su mejor nivel.

En aquel entonces, compartió los reflectores con Zlatan Ibrahimovic, su rival en el LA Galaxy. El campeón del mundo sub-17 admitió que extraña a un rival del calibre del sueco.

“Sí, al final jugar contra jugadores de alto nivel hace que uno se exija más, que busque ser mejor que alguien [...] Ese año me tocó estar peleando con él y me tocó ganarle, me tocó llevarme los premios que estaban en pelea y me hizo bien; obviamente, este año hay que buscar nuevas metas, nuevos rivales y exigirte mas”, expresó.





