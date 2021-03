Escándalo y pánico en un evento de MMA: un aficionado sacó un arma y disparó en medio de una batalla campal

Tiros en un combate de MMA

El Bamboo Room de la ciudad de Lake Worth Beach, en Florida (EE.UU) fue el escenario en donde se desató un caos en el que afortunadamente nadie salió herido, a pesar de que se haya desatado una batalla campal en la que hubo dos tiros procedentes de un arma de fuego.

El recinto albergó el combate amateur perteneciente a la compañía RIZE fighting Championship, en el cual se enfrentaban Alexis Fernández y Filipe Valentim por el campeonato de peso gallo, según informó el portal norteamericano TMZ.

Un ex luchador de la UFC capturó el tenso momento que se vivió en el lugar y publicó el video en sus rede sociales. La policía está investigando el caso.

La pelea se detuvo por los incidentes en los alrededores

La pelea se desarrollaba con normalidad, mientras que los ánimos de los fanáticos se caldeaban con el correr de los minutos a tal punto que debió pararse el combate por lo que estaba sucediendo fuera de él.

Sillas y botellas sobrevolaron el octágono, los aficionados comenzaron una batalla campal que acabó después de que una persona vestida con pantalones de jean y una camiseta roja disparara dos tiros al aire, según detallaron, con el objetivo de dispersar a los espectadores.

Armando González, organizador del evento, explicó posteriormente: “Quién sabe cuáles fueron sus pensamientos… si fue para disolver la situación, en los Estados Unidos eso no se puede hacer, especialmente en un evento lleno de fanáticos, con gente. No se pueden disparar armas al aire”.

“Se lanzaron puñetazos, se lanzaron botellas. No había ningún lugar al que pudiera moverme, era un caos. Cuando traté de salir, una mujer me tiró una silla”, reveló John Rivera, el ex luchador de 53 años que estaba oficiando de juez en el combate.

“Este tipo acaba de disparar su pistola en medio de un tumulto en un espectáculo de aficionados. El vergonzoso y patético comportamiento cobarde arruinó una gran noche de peleas”, escribió el ex campeón de Bellator, Héctor Lombard, en su cuenta de Instagram junto al video en cuestión.

El cubano de 43 años debutó en la máxima empresa de artes marciales mixtas del mundo en julio del 2012 y se retiró en septiembre del 2018. En su paso por UFC cosechó tres victorias, ocho derrotas y una sin decisión.

Afortunadamente el incidente terminó sin personas heridas de gravedad aunque varias fueron atendidas por los servicios médicos. La policía, en tanto, continúa investigando para identificar al hombre que apretó el gatillo y pidió la ayuda de los testigos para intentar localizarlo.





