Quedaba un segundo para el final y dejó inconsciente a su rival con un nocaut que sorprendió al árbitro en UFC

Nocaut de Grant Dawson a Leonardo Santos en UFC

Este fin de semana, el evento de UFC celebrado en Las Vegas fue escenario de un impactante nocaut en la pelea entre Grant Dawson, una de las figuras de su categoría, y Leonardo Santos, quien con 41 años es uno de los combatientes de la compañía con mayor experiencia en el octágono. El duelo, que no había sido muy atrapante en los primeros dos asaltos, se definió en el último segundo del tercer round.

El estadounidense de 27 años pudo doblegar a su contrincante luego de una llave gracias a la cual quedó por encima de él en una posición ideal para acertarle varios puñetazos al rostro. El sudamericano, agotado por el desgaste, no pudo siquiera cubrirse y recibió entonces cinco derechazos en la cara que lo dejaron inconsciente.

El árbitro dio por finalizada la acción justo cuando restaba un segundo para que se acabe el tiempo e incluso su decisión generó repudio en las redes. Es que en el ataque de Dawson se puede apreciar que Santos ya ni siquiera se estaba defendiendo, por lo que el juez debió haber detenido antes la pelea, aunque se especula con que el referee se vio sorprendido ya que imaginaba que con tan poco margen para el cierre no iba a haber K.O.

En la repetición se puede apreciar cómo tras el segundo puñetazo al rostro, el brasileño bajó sus brazos y quedó en estado semiconsciente, incapaz de frenar los golpes. Tanto es así que el último arrebato le saca el protector bucal, algo que demuestra que su mandíbula ya estaba floja.

“Siento que soy uno de los hombres más peligrosos de UFC, soy peligroso desde el primer hasta el último round. Creo que es por mi estado físico, mi equipo, mi entrenador, sé que puedo finalizar la pelea en cualquier momento”, declaró en conferencia de prensa el estadounidense. “Siempre busco terminar la pelea. No me pagan por estirar la pelea, incluso me pagan más por terminarla antes. Creo que demostrar que puedes terminar la pelea en cualquier momento te dará una recompensa. Creo que merezco el bono de 50 mil dólares por ese final”, comentó referencia al premio monetario que finalmente recibió por su performance en la jaula.

Grant Dawson obtuvo el bono de Performance of the Night por su desempeño y además su nombre se instaló dentro de la categoría de peso ligero como uno de los más peligrosos de UFC, compañía en la que ostenta cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones, dos por sumisión y una por nocaut. Además, en su carrera como peleador tiene solo una derrota en 18 presentaciones.

Por su parte, el brasileño Leonardo Santos sufrió su primera caída en casi 12 años, ya que la última había sido en 2009 cuando sucumbió ante el japonés Kazunori Yokota por decisión de los jueces en tierras niponas. Además, para encontrar una derrota por nocaut en su carrera hay que remontarse hasta 2006, cuando fue vencido por Jean Silva en su país, a comienzos de su carrera.

