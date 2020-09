“¡Otros jugadores han sido una mierda!”: el video de la ácida discusión de Mourinho con uno de los jugadores del Tottenham

La charla de Mourinho con Danny Rose

José Mourinho es uno de los entrenadores más frontales en la élite del fútbol mundial y varios de sus dirigidos han contado cómo enfrenta a sus jugadores en el vestuario para exprimir al máximo su potencial. Este rasgo distintivo que tiene el DT portugués ha quedado expuesto en otra de las escenas filtradas del documental All or Nothing del Tottenham Hotspur de Amazon Prime Video.

Tras conocerse imágenes de un Mourinho enojado por las críticas en TV, ahora salió a la luz una picante discusión que José Mourinho tuvo con Danny Rose en enero pasado. El lateral izquierdo visitó al estratega luso en su despacho para hablar sobre sus minutos de juego y todo terminó muy tenso.

“Yo estaba emocionado cuando llegaste como entrenador. Pero si no quieres que juegue, prefiero que me lo digas ahora y me quedaré entrenando en casa”, dice Rose, de 30 años, quien lleva 12 temporadas en los Spurs, siendo uno de los hombres con más trayectoria en la plantilla.

José Mourinho y Danny Rose dándose la mano después de un partido del Tottenham en la UEFA Champions League 2019/20 (REUTERS)

A continuación, Mourinho le expuso sus argumentos: “Cuando llegué, jugaste algunos partidos, fuiste suplente en otros, a veces no te convoqué... y creo que eso no es lo que quiere un jugador, porque les gusta sentir confianza. Pero tampoco tomé una pistola y dije ‘tú no juegas más’. La semana previa al duelo con Liverpool estuviste fantástico en los entrenamientos. Y eso me hizo tomar la decisión de juegues el partido más difícil contra el rival más difícil. Pienso que no jugaste bien y el partido siguiente, ante Middlesbrough, (Japhet) Tanganga jugó muy bien. Muy sólido defensivamente, sin cometer errores porque es muy rápido y fuerte. Yo no puedo asegurarte que seas la primera opción o que jugarás todos los partidos. Depende de ti.”

Ese duelo ante los Reds de Jürgen Klopp, donde cayeron 1-0 y Mourinho reemplazó a Rose por Erik Lamela en el minuto 69, fue uno de los tres partidos que el futbolista inglés disputó como titular bajo las órdenes del DT portugués, quien lo dejó fuera de sus convocatorias en nueve ocasiones desde que asumió su cargo.

La conversación entre ambos fue subiendo de temperatura y finalmente Danny Rose terminó cargando contra sus compañeros. “Aceptó que no he jugado bien contra Liverpool pero estoy jugando una vez cada cuatro semanas... ¿Quieres que sea la figura del partido o juegue a mi mejor nivel? Nuestra defensa solo tiene dos vallas invictas y juegan siempre. Otros jugadores han sido una mierda en el entrenamiento, una mierda en los partidos, pero son titulares cada jornada. No es justo, es un hecho. Todo el vestuario sabe que es así, no es justo”, disparó.

Danny Rose terminó marchándose al Newcastle United por sus diferencias con Mourinho (REUTERS)

Finalmente, Danny Rose se levanta de su silla visiblemente furioso y se marcha de la oficina diciéndole a Mourinho que hablará con Daniel Levy, presidente del Tottenham. Y justamente tras ese encuentro con el entrenador portugués fue traspasado al Newcastle, club en el que jugó a préstamo la segunda mitad de la temporada 2020/21. Aunque esa cesión ya ha expirado y el jugador deberá volver al club londinense.

