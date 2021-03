Un entrenador europeo explicó por qué no se puede comparar a Lionel Messi con el resto de los futbolistas

Messi hizo un gol y falló un penal ante el PSG (EFE)

Este miércoles el Barcelona empató 1 a 1 con el París Saint-Germain (PSG) en su visita a Francia y se despidió en octavos de la Champions League producto del 1-4 que había sufrido en el Camp Nou en el cotejo de ida. Pese a esto, el equipo de Ronald Koeman y Lionel Messi, autor de un gol espectacular, dejaron una muy buena imagen sobre el terreno de juego, por lo que el argentino recibió halagos.

Quien enalteció la figura de La Pulga fue Fabio Capello, ex entrenador del Real Madrid, Milan y Juventus, entre otros clubes de Europa. El italiano que trabaja como analista en Sky Sports aseguró que el delantero argentino volvió a demostrar por qué es el mejor jugador de todos: “El Leo que vimos esta noche es un fenómeno al que pararon el portero y Marquinhos. Sin embargo, Messi es un futbolista con algo diferente. Demostró una vez más que tiene algo más que los demás y que es un genio absoluto”

A su vez, explicó que debido a que el Barcelona no alcanzará este año las instancias decisivas de la Champions su nombre no sea tenido en cuenta para los grandes premios, pero esto de ninguna manera hace que sea peor que el resto. En este marco aseveró que el juego del rosarino es incomparable con el del resto: “Los demás ganarán el Balón de Oro, como los ha ganado Cristiano Ronaldo, pero él es el genio porque hace cosas con calidad y velocidad que son impensables para los demás. Utiliza sus pies como otros utilizan sus manos. Esta noche he visto a un gran Messi y a un hermoso Barcelona”.

Capello había pulverizado el día anterior a Cristiano Ronaldo tras la eliminación contra el Porto. Puntualmente, le cayó al portugués por el gol de tiro libre de Sergio Oliveira, donde CR7, que estaba en la barrera, saltó y se dio vuelta. “Lo más grave fue Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, sentenció.

Messi aún no renovó su vínculo con el Barcelona (Reuters)

Por su parte, el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, lamentó la eliminación de su equipo, pero destacó su actuación: “Estamos eliminados, que es lo que cuenta en nuestro deporte, pero con buenas sensaciones porque tuvimos posibilidades de ponérselo más complicado a nuestro contrario”.

“Hicimos una gran primera parte, en la que fuimos superiores, la actitud del equipo ha sido buenísima y merecimos algo más, merecíamos al menos un 1-2 al descanso y hubiera sido diferente la segunda parte”, explicó el entrenador azulgrana.

“El equipo ha hecho un desgaste enorme y también hay que tener un poco más de suerte, creo que es la primera vez que el portero de nuestro contrario es el jugador del partido”, aseguró Koeman quien habló sobre el futuro de Messi: “En general Leo ve desde hace bastante que el equipo va a más. Con los cambios que hemos hecho, metiendo a gente joven... Messi no puede tener dudas sobre el futuro de este equipo”.

El Barcelona se despidió prematuramente de la competencia continental, algo que no ocurría desde la temporada 2007, cuando Liverpool lo dejó al margen también en la instancia de los 16 mejores.

