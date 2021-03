Lluvia de críticas a Cristiano Ronaldo en medio de su crisis más profunda en Juventus: “Cuesta un millón de euros cada gol que marca”

Cristiano Ronaldo vive sus horas más complicadas en Juventus (Foto: Reuters)

Lo que fue una historia de rosas, hoy es un camino de espinas. Cristiano Ronaldo convive con sus horas más dramáticas en Juventus luego de una nueva decepción en Champions League y las voces críticas son cada vez más comunes en Italia. Luego de quedar en el centro de la escena por su reacción en el gol del Porto, ahora empiezan a poner en duda su contratación por la Vecchia Signora a mediados del 2018.

“Fichar a Cristiano Ronaldo fue un error absoluto. Lo dije desde el primer día. Es un gran jugador, un campeón, pero demasiado caro. Ahora todo está en manos de la Juventus, que le paga un millón de euros por cada gol que marca”, disparó el ex presidente de Juventus Giovanni Cobolli en diálogo con la cadena Radio Punto Nuovo. “Ahora la Juventus necesita una reconstrucción y debería prescindir de Cristiano Ronaldo al final de la temporada”, agregó el hombre que comandó al club de Turín entre 2006 y 2009.

“Lo pondremos entre los años más negativos de la historia. Esperábamos más de él, sobre todo en Champions, no lo escondemos. No está claro cómo él y el equipo son incapaces de dar su máximo potencial. La Champions League es un tabú, pero no es solo culpa de Ronaldo. Se espera mucho de él”, aseguró Claudio Gentile, el ex defensor que brilló entre 1973 y 1984 con la camiseta de Juventus, en declaraciones que replicó el medio Tutto Sport.

El atacante de 36 años arribó al club por una cifra que rondó los 100 millones de euros, pero los resultados no fueron los esperados y esta temporada es la peor para Juve. Tras haber ganado nueve títulos consecutivos de la Serie A, Juventus marcha a diez puntos del líder Inter cuando restan doce fechas para el final y corre riesgo de perder su hegemonía. A este cóctel hay que agregarle las recientes eliminaciones en octavos de final de Champions League ante Lyon y el doble adiós en cuartos contra Ajax y Real Madrid, que se unieron a esta derrota contra el Porto en octavos.

Gol de Sérgio Oliveira para el Porto ante Juventus y la reacción de Cristiano Ronaldo

“Es una imagen muy fea. Para nosotros que hemos jugado al fútbol, esa imagen de alguien que se da vuelta es realmente seria”, lo criticó en las últimas horas el histórico ex defensor Alessandro Costacurta en la cadena Sky tras ver cómo actuó Ronaldo en el tiro libre de gol de Porto. Su pensamiento se une al del entrenador Fabio Capello, quien puntualizó sobre esa acción en las últimas horas: “Lo más grave fue Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”.

“Juego absurdo. Lo pierdes por errores que no puedes permitirte, ves la barrera en el tiro libre y también arriesgar antes en el saque de esquina donde Arthur se anticipa y cae en el movimiento del jugador del Oporto”, se sumó el ex mediocampista del club Claudio Marchisio en sus redes sociales.

