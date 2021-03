“Asumo toda la responsabilidad”: Sulaimán y el CMB revisarán la regla de retador obligatorio tras el decepciónate combate entre Canelo y Yildirim

Mauricio Sulaimán, presidente de la CMB (Foto: Archivo)

Hace unos días Saúl “Canelo” Álvarez (55-1-2, 37 KOs) defendió exitosamente los títulos de peso Supermediano del AMB y CMB, al vencer al boxeador turco Avni Yildirim (21-3, 12 KOs) con un nocaut técnico a penas al tercer round, lo que desató innumerables críticas en redes sociales hacia el mexicano, sobre todo por “aceptar” un combate con rival de pobre nivel.

Al respecto, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lamentó que no fuera la función que esperaba la afición, por lo que tratará de buscar mejores contendientes para el futuro. Así lo dijo en entrevista para la plataforma de streaming DAZN:

Yildirim era el retador obligatorio. Lamento que no haya sido una gran pelea como todos esperábamos. Asumo toda la responsabilidad del estatus de Avni como rival obligatorio. Tenemos que seguir adelante y darles a los aficionados lo que merecen ver

Fotografía cedida por Matchroom donde aparece el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez (d) mientras golpea al turco Ani Yildirim (i) (Foto: EFE)

Sulaiman señaló que estos mal sabores son cosas que pasan en cualquier deporte, incluso comparó el contundente triunfo del Canelo con el de Tampa Bay sobre Kansas City en el Super Bowl más reciente.

Si vemos lo que pasó en el Super Bowl, Tom Brady en el Super Bowl dominó completamente a Kansas City, 31-9, no fue el Super Bowl que esperábamos

Explicó que el combate se dio por la regla del retador obligatorio, la cual se creó para traer justicia al deporte y que los pugilistas tengan la oportunidad de pelear por el título, por lo que se comprometió a que la entidad que preside revisará y mejorará los estatutos para evitar problemas legales, así como combates desiguales.

Lo siento y me hago completamente responsable por el estatus mandatorio de Avni Yildirim; hay asuntos que tenemos que trabajar en las reglas, los escenarios, seguir adelante y darle a los fans lo que merecen ver [...] Lo que pasó en el ring prefiero decir que fue una extraordinaria actuación de ‘Canelo’. Acepto cualquier crítica acerca del oponente

Sulaimán y Julio César Chávez en el Hard Rock Stadium de Miami, previo al Canelo vs Yildirim (Foto: Twitter/wbcmoro)

Asimismo, mencionó que Saúl pudo haber evitado subir al ring contra el turco Avni Yildirim haciendo válido su estatus como “campeón franquicia”, pero decidió ir por lo obligatorio y defender el título de las 168 libras.

Sin embargo, Sulaimán justificó la pobre actuación de Yildirim por la inactividad que le generó la pandemia de coronavirus (COVID-19). “En este caso pasaron dos años y no fue culpa de nadie, no fue culpa del turco ni del organismo, sino de una pandemia. Antes de la pandemia él iba a pelear y le cancelaron la pelea, son cosas que sucedieron. Debemos tener un recurso para no estar agarrado totalmente por un reglamento, cuando suceden cosas extraordinarias”, sostuvo.

Es una combinación de cosas que estoy convencido de que ‘Canelo’ fue con todo por el nocaut, la gente estaba muy contenta, fue muy entretenido, el público en el estadio le gustó y si nosotros nos concentramos en lo bueno, será mejor para el deporte

“La tuve que hacer”: Canelo

Billy Joe Saunders, boxeador británico, enfrentará a Saúl el próximo 8 de mayo (Foto: especial)

Al final del combate del pasado 28 de febrero en el Hard Rock Stadium (Miami, EUU) y ante el cuestionamiento de si no pensaba que este tipo de rivales como lo perjudicaban más en su imagen de lo que gana con su victoria, Canelo señaló que ya está acostumbrado a las críticas y que las seguirá recibiendo aunque le gane a los mejores.

Además, dijo que tuvo que aceptar el combate con el truco para poder unificar los títulos de peso Supermediano y avanzar en su camino para enfrentar al británico Billy Joe Saunders en mayo y al estadounidense Caleb Plant en septiembre.

“Obviamente, si no hubiera tenido el objetivo de unificar todos los campeonatos de las 168 libras no hubiera hecho esta pelea. Está en el camino y la tuve que hacer”, expresó.





