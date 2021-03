“Hasta que quiten a ese racista de Brizio”: el árbitro Adalid Maganda convocó a un plantón frente a la FMF

El árbitro separado pro la FMF buscará la destitución de Arturo Brizio de la Comisión de Arbitraje de la FMF (Foto: Twitter Liga MX)

Adalid Maganda, el colegiado recientemente separado por de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y quien ha denunciado constantemente actos de racismo en su contra, convocó a realizar un plantón permanente frente a las oficinas ubicadas en Toluca, Estado de México. En una protesta realizada en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, anunció que el siguiente acto se realizará el 15 de marzo.

Acompañado por familiares y amigos, el árbitro cumplió con la convocatoria realizada por medio de sus redes sociales el pasado 24 de febrero. Sin embargo, no tuvo los resultados deseados, pues la consigna que busca destituir al presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF, Arturo Brizio, no ha sido materializada.

Con ello, respaldado por exárbitros y colegas procedentes de Guerrero, el Estado de México y la capital, busca hacer resonar sus peticiones y demandas para recibir una respuesta por parte del máximo órgano regulador del fútbol en México ante los señalamientos por racismo en contra de Brizio.

Adalid Maganda, exárbitro de la Liga MX fue separado el 2 de febrero con el pretexto de no haber aprobado pruebas físicas, así como errores en un encuentro de la Jornada 1 (Foto: Cuartoscuro)

“Eso tiene que quedar un precedente para que en México haya justicia y ya no haya racismo en ninguna índole. Hago un llamado a la Federación, hago un llamado para que se acerque y decirle que no nos vamos a dejar, que esto apenas empieza y si quieren pelea, pues la van a tener hasta que quiten a ese racista que es Brizio. Fuera Brizio, no vamos a permitir que siga pisoteando a los árbitros del país”, declaró en un video difundido por la cuenta de Twitter de El Universal Deportes.

El conflicto entre Maganda y la Federación no es nuevo. Aunque fue separado de su cargo como árbitro en partidos de Liga Mx y Expansión el pasado 2 de febrero, la acción ya había acontecido dos años antes, en 2018. En aquella ocasión los argumentos apuntaron a su bajo rendimiento y nivel en los partidos donde fungió como juez, sin embargo, desde el principio ha atribuido las decisiones al racismo en su contra.

Con la finalidad de conseguir la reinstalación en su trabajo, el nacido en Huehuetan, Guerrero, un municipio con significativas raíces afromexicanas, emprendió una huelga de hambre el 27 de noviembre. La acción derivó de la poca claridad en la resolución de su caso después de tres audiencias. Finalmente, días después fue reincorporado a sus labores en cancha de diferentes torneos.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF, ha sido señalado por actos racistas (Foto: Cuartoscuro)

Así se mantuvo, aunque constantemente denunció actitudes racistas perpetradas en su contra por parte de jugadores, integrantes de la Comisión e, incluso, del mismo presidente de dicho organismo. De esa forma, a pesar de su restitución, el motivo de su lucha se mantuvo constante y la hacía notar en los encuentros que protagonizó al interior del campo.

Unos meses después de haber sido cancelado, el fútbol regresó a las canchas con un torneo organizado por una empresa de seguros, en el cual participaron ocho equipos de la Liga Mx. En un duelo correspondiente a la jornada dos entre Cruz Azul y Toluca, el silbante se hincó un instante antes de decretar el inicio del encuentro, gesto captado por las cámaras de televisión.

La más reciente decisión en su perjuicio se tomó después del partido entre Toluca y Querétaro en la Jornada 1 del Guard1anes 2021. El argumento oficial fue no haber pasado los exámenes físicos, así como los errores que tuvo en dicho encuentro. No obstante, Maganda Villalva aseguró que fue producto de una campaña en su contra encabezada por Arturo Brizio.

Adalid Maganda, exárbitro de la Liga MX, inició una huelga de hambre en 2018 para ser restituido como árbitro profesional (Foto: Cuartoscuro)

En entrevista para ESPN Digital declaró que se puede volver a abrir la investigación en contra del presidente de la Comisión de Arbitraje por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). El caso fue iniciado en 2018, con la primera destitución.

Además, el silbante afromexicano declaró que el caso podría llegar hasta la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), de no recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades deportivas mexicanas.

