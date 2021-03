Ronald Koeman habló sobre la detención de Josep María Bartomeu y dejó una frase que generó controversias

Koeman habló sobre la detención de Bartomeu

La noticia está en la primera plana de los principales portales del mundo: Josep María Bartomeu, ex presidente del Barcelona, pasó 24 horas detenido a raíz del escándalo denominado BarçaGate y generó un nuevo sismo en un club que atraviesa una de las peores crisis de su historia. Ronald Koeman, actual entrenador del equipo, llegó de la mano del mandatario que está involucrado en la causa judicial y decidió emitir una opinión favorable para los involucrados en el proceso judicial.

“Cuando la noticia salió el otro día, claro estuvo jodido porque conozco bien a Bartomeu y también a Óscar Grau, que estaba entre las cuatro personas. Y claro, me sabe muy mal para ellos. Creo que siempre tuve momentos excepcionales con ellos en poco tiempo. Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional”, afirmó el DT holandés en la conferencia de prensa que realizó previo al duelo ante Sevilla por las semifinales de la Copa del Rey que marcará su futuro en esa competencia.

Koeman hizo referencia también a Grau, CEO del club, que estuvo entre los cuatro detenidos junto con Romá Gómez Ponti –director del departamento jurídico– y Jaume Masferrer, el asesor más cercano a Bartomeu durante su gestión.

Estas declaraciones rápidamente dieron la vuelta al mundo, pero uno de los hechos más llamativos ocurrió con la cuenta oficial del Barcelona, que habitualmente comparte fragmentos de las conferencias del entrenador y que optó por publicar en su perfil de Twitter el respaldo del holandés para Bartomeu y Grau bajo el título: Koeman: “Conozco bien a Bartomeu y Grau. Me sabe muy mal por ellos”. El posteo tuvo diversos comentarios de hinchas criticando las palabras del DT.

El posteo del Barcelona con la declaración de Koeman

La declaración del entrenador sobre este espinoso tema fue más extensa y también estuvo en presente en otro posteo del Blaugrana en redes sociales: “Creo que para la imagen del club no es bueno. Creo que hay que esperar qué puede pasar y qué ha pasado. No estuve aquí, así que no puedo opinar sobre esto. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo que es intentar remontar el partido de mañana. Las demás cosas no se pueden hacer nada. Una vez más, para la imagen del club creo que no es bueno”.

Ronald llegó al club en agosto del 2020 de la mano de Bartomeu y su directiva. Esa relación duró poco tiempo, ya que el ex mandatario presentó su renuncia hacia fines de octubre en medio de una feroz crisis económica y política. El próximo domingo, Barcelona elegirá a su nuevo presidente y el futuro del holandés en tierras catalanas es una incógnita: “No he hablado con nadie. Mi motivación es la misma desde el primer día. Sabía que llegar como entrenador en el Barça con el COVID es complicado, y más complicado con cosas que han pasado. En un club tienes momentos complicados, pero también de orgullo. Yo quiero estar aquí y es mi trabajo. El trabajo del nuevo presidente es marcar su camino. Mañana hay un partido importante”.

Mientras tanto, el Blaugrana disputará este miércoles el duelo de vuelta en el Camp Nou ante el Sevilla tras haber caído 2-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, que marcará en buena parte del futuro futbolístico del plantel.

SEGUIR LEYENDO