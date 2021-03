El máximo candidato a ganar las elecciones del Barcelona habría elegido al reemplazante de Ronald Koeman

Ronald Koeman llegó por decisión de Josep Maria Bartomeu (Reuters)

El Barcelona vive horas decisivas. Este lunes, las oficinas del Camp Nou fueron escenario de un allanamiento por parte de efectivos de Delitos Económicos en el marco de una investigación por el caso denominado BarçaGate y además su ex presidente Josep María Bartomeu fue detenido junto a otros ex directivos vinculados con la investigación. Así atraviesa el club su semana previa a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo y que marcarán su futuro.

Los más de 100 mil socios habilitados para votar están preocupados por el momento futbolístico que atraviesa el equipo que cerró la temporada pasada sin títulos y en la corriente perdió la Supercopa de España, cayó 4-1 en la ida de los octavos de final de la Champions League frente al PSG, está a cinco puntos del líder de La Liga con un partido más y en la Copa del Rey sucumbió por 2 a 0 ante el Sevilla en la semifinal de ida. Por eso, todos los cañones apuntan contra el entrenador Ronald Koeman, herencia de la gestión previa, cuyo contrato culmina en junio de 2022.

Cada uno de los candidatos tiene sus preferencias para liderar el vestuario y por estas horas la cadena RAC1 confirmó que Joan Laporta, máximo aspirante a imponerse en los comicios, apostará por Mikel Arteta. El actual técnico del Arsenal no atraviesa un grato presente en la Premier League, certamen en el que se ubica décimo, lejos de las expectativas previas al inicio de la actividad. Sin embargo, el estilo de juego que pregona y su cercanía con los jóvenes parecen otorgarle el mote de entrenador ideal para hacerse cargo del Barcelona.

El español de 38 años sí ha festejado en la campaña 2019/20, cuando con el Arsenal, su única experiencia como DT, conquistó la FA Cup y la Community Shield. Aunque su punto débil es la inexperiencia, algo que parece no preocupar a Laporta, quien en 2008 fue el que seleccionó a Pep Guardiola al frente del equipo, decisión más acertada de su carrera como dirigente.

Esto es una novedad ya que Xavi Hernández es el apellido más seduce al electorado culé, pero el ex jugador español, que se consagró campeón de la Copa de Qatar con el Al-Sadd este fin de semana y sumó su quinta estrella en el país asiático, parece no tener intenciones aún de tomar el cargo. Incluso, otro de los candidatos a presidente, Victor Font adelantó en el debate que el ex mediocampista ídolo de la institución es una piedra fundamental de su proyecto, pero como mánager.

Lo que sí está claro es que Ronald Koeman difícilmente siga al frente del vestuario. El holandés que arribó por decisión de Bartomeu quedó manchado tras su decisión de borrar del equipo a Luis Suárez, goleador ahora en el Atlético de Madrid, y no ha logrado que el equipo alcance un nivel futbolístico decente. Además, los resultados no lo acompañan y al parecer esta campaña terminará sin vueltas olímpicas, por lo que sería su fin.

El 7 de marzo se abrirán las urnas. De esta manera, los tres candidatos a suceder a Josep Maria Bartomeu, quien renunció en octubre pasado, son Font, Toni Freixa y el ex presidente Laporta, que de ganar deberán sentarse con Lionel Messi, no para hablar de dinero, sino para presentarle el proyecto futbolístico que pretenden llevar adelante. Si éste convence al argentino, renovará su vínculo antes de que venza en junio de este año, de lo contrario se marchará como agente libre rumbo a otro destino que puede ser el Manchester City, el París Saint-Germain (PSG) o incluso la MLS.

A su vez, quien asuma el cargo se encontrará con una situación económica del club es alarmante. El Barça hizo público hace un mes la memoria económica de la temporada 2019/20 que desvela que tiene una deuda de 1.173 millones de euros (1.426 millones de dólares), de los que 730,6 millones de euros (887,6 millones de dólares) es a corto plazo.

En esa deuda están incluidos pagos pendientes a otros clubes por el fichaje de jugadores, una cantidad que ascendería a 196 millones de euros (238,4 millones de dólares) a largo plazo. Frente a esto, tendría pendiente de cobro por parte de otros clubes 108,7 millones de euros (132 millones de dólares).

La memoria económica 2019/20 confirma unas pérdidas de 97 millones de euros (114 millones de dólares) por la pandemia como ya había adelantado el club en octubre. La institución azulgrana ingresó 855 millones de euros (1.000 millones de dólares), 203 menos de los 1.047 millones de euros (1.234 millones de dólares) previstos inicialmente.

