Gerardo Valtierra, el periodista deportivo que sobrevivió al terremoto de 1985 y ahora libra una batalla contra la COVID-19

Gerardo Valtierra dio positivo a COVID-19 y se encuentra en estado delicado de salud (Foto: Twitter@g_valtierra)

Gerardo Valtierra Gutiérrez, excolaborador Televisa Deportes, dio a conocer su diagnóstico positivo de la enfermedad por COVID-19 el 18 de febrero de 2021. Aunque él mismo escribió un mensaje en su cuenta de Twitter la misma fecha, con el paso de los días su estado de salud ha sido reportado como delicado por diversos colegas del ámbito periodístico.

Sin embargo, de las personas que le han enviado sus palabras de aliento a través de Twitter, hubo quienes recordaron que no es la primera dificultad a la que se enfrenta en su vida. Alberto Lati, su excompañero y también periodista deportivo, fue una de las que rememoró una hazaña protagonizada el 19 de septiembre de 1985, en un edificio de la Ciudad de México.

“Un abrazo enorme al querido @g_valtierra y los mejores deseos para que se recupere. El hombre que sobrevivió entre escombros a un terremoto tiene que salir con bien de esta”, dijo a través de su cuenta verificada @albertolati.

Gerardo Valtierra sobrevivió al derrumbe de uno de los edificios de Televisa en el centro de la Ciudad de México (Foto: Pedro Valtierra/cuartoscuro.com)

Así fue. En palabras del mismo Gerardo ha quedado el testimonio de la vez que, entre nubes grises y lozas pesadas, encontró un espacio para salir con vida de una estructura derrumbadas por causa de uno de los eventos telúricos más violentos que han azotado a la capital en los últimos años.

En una entrevista registrada por el programa “45 y Contando”, de Radio Anáhuac 1670 AM, recordó el día en que volvió a nacer. Se encontraba cubriendo la guardia de deportes de la empresa noticiosa en la que trabajó hasta el año 2016. A las 7:19 de la mañana comenzó a sentirse un movimiento de 8.2 grados que puso en alerta a quienes se encontraban transmitiendo los primeros noticieros.

Ante la angustia, Valtierra, quien se encontraba con un bolero al que conocían por el sobrenombre de “Copetes”, decidió protegerse debajo de uno de los escritorios de la oficina. Durante cuatro minutos, aproximadamente, repitió las palabras “no me quiero morir”, aunque no recuerda si lo hizo en voz alta o para sí mismo, a la fecha no lo sabe.

Gerardo Valtierra recibió mensajes de apoyo de parte de la directiva del Atlante FC, del que es aficionado (Foto: Twitter@Atlante)

Después de haber experimentado la catástrofe al interior de uno de los edificios en el registro del desastre, todo se asentó en aparente calma. No obstante, al cabo de 30 o 40 minutos, el joven reportero se arrastró por los huecos por donde pudo pasar y logró encontrar un espacio reducido por donde consiguió salir y volver a ver la luz.

Juan Dosal, uno de los sobrevivientes e integrantes del equipo de información deportiva, presenció la salida de Valtierra por uno de los huecos de la construcción ubicada en el número 27 de la calle Niños Héroes. Al verlo con sólo unos rasguños, asegura, también vivió uno de los momentos de mayor alegría en aquella fecha histórica.

Emilio Azcárraga Milmo, quien se encontraba al frente de la empresa en aquel momento, les dio la opción de irse o quedarse. Pero, en caso de permanecer en la televisora, el personal tenía la opción de realizar labores de rescate a quienes aún estaban bajo los escombros o realizar coberturas y transmisiones en vivo.

Javier Alarcón difundió la solicitud de donadores de sangre para su colega (Foto: Twitter@Javier_Alarcon_)

Valtierra Gutiérrez, quien no había notado la fractura en uno de sus dedos, decidió incorporarse a los equipos que continuaron informando durante el resto del día. Aunque primero tuvo que someterse a la curación, el único requisito que le fue indicado en ese momento.

Casi 36 años después, se encuentra hospitalizado en el Hospital General de México, en una zona donde el sismo también dejó estragos. Sin embargo, en esta ocasión sus pulmones se encuentran trabajando para sostener el cuerpo que pudo sobrevivir a una de las catástrofes más recordadas en la capital.

Gerardo Liceaga, uno de sus colegas y amigos más cercanos, informó la noche del 24 de febrero que Valtierra continuaba en una condición “delicada, pero estable… La excelente noticia es que hoy comió”.

