Quién es “el Jeque”, el goleador que fichó Estudiantes de La Plata y realiza un extravagante entrenamiento sobre brasas calientes

Pablo Sabbag, y su entrenamiento sobre brasas calientes (@pablosabbag11)

Algunos dirán que el método del colombiano Pablo Sabbag Daccarett para entrenar su concentración está lejos de ser absolutamente innovador. Podrían asegurar, incluso, que se inspiró en lo hecho por Mauricio Pochettino durante el 2013 cuando tomó el mando del Southampton. Sin embargo, nadie podrá negar que el flamante refuerzo de Estudiantes de La Plata es todo un osado y se animó a pasar por un procedimiento extravagante.

Semanas antes de cerrar su desembarco en Argentina, el Jeque Sabbag Daccarett se animó a caminar sobre brasas calientes bajo la supervisión de un coach. ¿El motivo? Entrenar su mente. “Día de entrenamiento. ¡Creciendo, aprendiendo y superándome cada día! Que linda experiencia hermano”, escribió por entonces en sus redes sociales con un emoji de un corazón y otro de un cerebro.

En diálogo con TyC Sports, el futbolista de 23 años profundizó sobre el tema: “Tengo un coach que se llama Sergio Díaz, con el que vengo trabajando desde el año pasado. La mente cree que hay cosas que no puede hacer, pero en realidad sí. Es para estresar la mente y llevarla a lugares incómodos, para luego, por ejemplo, en situaciones cotidianas, las pueda sortear”.

A pesar de su juventud, el atacante tiene una carrera variopinta: se inició en Deportivo Cali, pero rápidamente se marchó cedido al ascenso de su país donde vistió la camiseta del Orsomarso de Palmira. El rendimiento en su regreso a su club de origen le valió una transferencia para el 2019 al fútbol portugués con el humilde Deportivo de Tondela. Duró poco y retornó a tierras cafeteras: se asentó en La Equidad y llamó la atención del Pincha.

Llegó, jugó 9 minutos y ya anotó un gol con la camiseta de Estudiantes

El Jeque, un apodo que le puso un compañero por su ascendencia árabe según él mismo relató, arribó a La Plata durante la segunda semana de febrero con un contrato a préstamo de 18 meses y la posibilidad de ejecutar la opción de compra del 50% de la ficha si así lo desean las autoridades del club.

Zurdo, de 1.88 metros, necesitó de apenas 9 minutos para inflar las redes argentinas: marcó el 2-0 ante Godoy Cruz cuando restaba poco para el final del partido con un remate que se desvió en un rival. Hasta el momento, el equipo del Ruso Zielinski disputó dos partidos (contra River y el mencionado frente al Tomba). El próximo domingo, desde las 19.20, recibirá a Racing por la tercera fecha de la Copa de la Liga, pero durante las últimas prácticas la dupla de ataque estuvo compuesta por Federico González y Leandro Díaz, por lo que Sabbag deberá seguir esperando en el banco.

Sin embargo, mientras espera su oportunidad de brillar en el fútbol argentino, Sabbag sigue haciendo gala de su vida multifacética: también es cantante. En el 2017 estrenó el tema “Mi carita de Ángel”, que tiene poco más de 15 mil reproducciones en Youtube. En la nota con el citado medio, contó que aprendió a tocar el acordeón con 10 años y también sabe guitarra, pero si bien tiene varios temas más escritos todavía no profundizará en ese rol: “Un artista tiene que estar trasnochando, visitando discotecas y boliches, cosa que no puedo. Tengo que tener paciencia y en el futuro las voy a sacar. Se me ocurrió el tema de la nada. Estaba de novio en ese momento y muy enamorado. Hice el video, muy casual, y la saqué”.

