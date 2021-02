La repudiable canción de un rapero sobre la muerte de Kobe Bryant que provocó una feroz reacción de la viuda del ex basquetbolista

Kobe Bryant y su mujer Vanessa (REUTERS/Danny Moloshok).

Vanessa Laine, viuda de Kobe Bryant, tuvo un duro ida y vuelta en las redes sociales con el rapero Meek Mill, por la canción que creó y tituló “Don’t Worry (RIP Kobe)” - No te preocupes (DEP Kobe) y que hace referencia al accidente de helicóptero del 26 de enero de 2020, en el que fallecieron la recordada estrella de la NBA y su hija Gianna, entre otras personas. Fueron duras palabras de ambas partes, sin perjuicio del pedido de disculpas del músico.

Laine calificó de “extremadamente insensible e irrespetuosa” la letra de una canción del cantante estadounidense. La mujer del ex basquetbolista de Los Ángeles Lakers, puntualizó en una frase del tema que se filtró la semana pasada en internet y que dice “And if I ever lack I’m going out with my chopper, it be another Kobe”. Traducido al español, sería: “Y si alguna vez me falta, salgo con mi helicóptero, seré otro Kobe”.

“Querido Meek Mill. Encuentro esta letra extremadamente insensible e irrespetuosa. Punto. No estoy familiarizada con nada de tu música, pero creo que puedes hacerlo mejor que esto. Si eres fan, está bien, pero hay una mejor manera de mostrar tu admiración por mi esposo. Esto carece de respeto y tacto”, disparó Vanessa en una historia de su cuenta de Instagram.

La respuesta de Vanessa Bryant al rapero estadounidense

La polémica corrió como reguero de pólvora en las redes y en especial en Twitter donde suele comunicarse Mill. Muchos lo arrobaron e incitaron a dejar de escuchar su música o no comprar su material. Esto desde ya no le cayó bien al rapero que no escatimó en sus comentarios a la hora de responder en la red social del pajarito.

“Alguien estaba tratando de promocionar una narrativa y todos lo están siguiendo. Estos disparates de Internet no pueden pararme. Están pagando por controlarlos. Despierten”, sentenció Mill. Y más tarde, agregó: “Me voy a vengar a lo salvaje de esta mierda... ¡Que les den a sus sentimientos!”.

La polémica respuesta de Meek Mill

No obstante, poco después, aclaró que había charlado por privado con Vanessa y le ofreció sus disculpas. “Me disculpé antes con ella en privado, no en público ¡Nada de lo que he posteado en Twitter está dirigido a alimentar un momento viral de Internet o a la familia de una mujer en duelo! ¡Si les importa su duelo, cambien de tema!”, aclaró Mill.

Cuando en enero del año pasado se produjo el trágico accidente aéreo de Kobe Bryant y su hija Gianna, donde también perdieron la vida otras siete personas, mucha gente se conmovió con el hecho. Por sus fallecimientos, aunque además por la delicada situación que empezaron a transitar Vanessa y sus otras tres hijas, Natalia, Bianka y Capri. Esto generó miles de mensajes de apoyo de los seguidores de la NBA, en particular los de los Lakers, donde Kobe jugó como escolta en sus veinte temporadas entre 1996 y 2016. Por eso esta situación con Mill despertó mucha controversia.

Seguí leyendo: