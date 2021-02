La dura crítica de Mourinho contra Gareth Bale sobre su estado físico: “Decía que estaba listo y no era cierto”

Otro cruce entre Mourinho y Bale (Reuters)

El Tottenham de José Mourinho viene de protagonizar uno de los mejores partidos en lo que va de la temporada en el fútbol inglés y el resto de Europa. Por la quinta ronda de la FA Cup, los Spurs cayeron 5-4 ante Everton en tiempo suplementario y quedaron eliminados de una de las competencias más tradicionales de la disciplina en todo el mundo.

A pocas horas de una dura derrota, y en la antesala de lo que será el trascendental duelo por una nueva jornada de la Premier League en el que enfrentar al líder Manchester City de Pep Guardiola, el entrenador del Tottenham habló en conferencia de prensa y apuntó contra Gareth Bale por una publicación que el futbolista galés subió en su cuenta de Instagram hace algunos días en la que puso una foto entrenándose y con el mensaje: “Buena sesión la de hoy”.

“He de admitir que esa publicación crea la necesidad de hablar de ella, porque crea una contradicción entre lo que aparece en ella y la realidad. Desde el principio de la temporada, en relación a todo lo que rodea este asunto, he intentado ser discreto y mantener las cosas de puertas para adentro, pero creo que ya es el momento de ser claros con lo que está pasando”, comenzó diciendo Mourinho sobre la situación con Bale.

“Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto. Cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad . Así que lo repetiré por última vez”, reflexiona el DT portugués que llegó al club de Londres en noviembre de 2019 tras la destitución de Mauricio Pochettino.

En pocos días, Mourinho volvió a apuntar contra Bale por una publicación en las redes sociales sobre su condición física (EFE)

Al mismo tiempo, Mourinho aclaró la situación sobre por qué Bale no fue parte de la convocatoria para el partido ante el Everton y fue tajante en su explicación.

“No se encontraba bien, pidió un escáner, lo tuvo, este no mostró nada, ninguna lesión, pero seguía sin estar bien. Nosotros no podemos decidir sobre eso porque el cómo se siente un futbolista está por encima, así que no lo llevamos al partido. Es tan simple como eso. Si para mañana está listo, pues entrará en la lista”, dijo Mou.

Es importante recordar que hace menos de una semana, el propio entrenador luso también fue muy crítico contra el presente del delantero que pertenece al Real Madrid y que tuvo que abandonar el club español por estar enfrentado con Zinedine Zidane. Tras la derrota ante Chelsea por la liga inglesa, Mourinho fue contundente cuando le preguntaron porque no hizo ingresar al campo a Bale. “Buena pregunta, pero no creo que te merezcas una respuesta”, dijo el estratega portugués.

La publicación de Gareth Bale que generó la molestia de Mourinho

En lo que va de la campaña, Gareth Bale sólo participó en 15 de los 37 partidos que disputó el Tottenham. Fue titular en 10 presentaciones y las restantes cinco ingresó desde el banco de los reemplazantes.

