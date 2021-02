“Compren playeras para traer refuerzos”: la peculiar petición del presidente de Chivas del Guadalajara a su afición

El cierre de los estadios y la baja en las ventas de los productos oficiales, han dejado una enorme pérdida económica en los clubes de la Liga MX.

Para mitigar la crisis, los equipos han optado por dejar ir a varias de sus figuras, o bien, dejar de fichar futbolistas. Tal es el caso de uno de los clubes más populares del país: las Chivas del Guadalajara.

Ante esto, Amaury Vergara, presidente del Rebaño Sagrado, hizo una peculiar petición, pues solicitó a la afición que compren artículos oficiales de Chivas para poder traer refuerzos en el próximo torneo.

Durante una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, un aficionado le pidió que le regalara una camiseta, a lo que Vergara respondió que no era el mejor momento para hacerlo.

Si te la compras, yo consigo que te la firmen. Ahorita no puedo estar regalando playeras a todos; al contrario, necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos

En otras de las muchas preguntas que le hicieron los aficionados, Vergara fue cuestionado por los posibles refuerzos para la siguiente temporada. En concreto por Orbelín Pineda (Cruz Azul) y Carlos Salcedo (Tigres de la UANL).

Salcedo y Orbelín no voy a dar comentario eso, Orbelín de regreso ahorita no, está en otro equipo tenemos que concentrarnos en los que estamos, ya no hay contrataciones por ahora, ya veremos en la ventana de verano