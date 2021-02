Insultos, un careo y el juez que debió separar: picante discusión entre los italianos Fognini y Caruso en el Australian Open

La pelea entre Fognini y Caruso en el Abierto de Australia

Fue un partido maratónico el que jugaron Fabio Fognini y Salvatore Caruso por la segunda ronda del Australian Open. En casi cuatro horas de juego, el tenista preclasificado número 16 se quedó con el triunfo en cinco sets por 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 y 7-6 que le permitió avanzar a la próxima ronda en el primer Grand Slam del circuito ATP.

El tie break del último parcial duró unos 20 minutos y se definió en un atrapante 14-12, pero una vez que terminó el duelo entre los italianos, ambos tuvieron un duro cruce que comenzó incluso antes de que saluden al juez de silla. Fognini, visiblemente enojado porque Caruso logró conectar varias pelotas en la línea en el parcial definitivo, además de salvar dos match points en contra, celebró con un grito cargado de furia cuando la devolución de su saque se fue ancha.

A partir de que ambos tenistas italiano se acercaron a la red, se comenzaron a increpar. Y una vez que cada uno se dirigió a su lugar de descanso, se dio un diálogo caliente. “Has tenido mucha puta suerte. Deberías disculparte. Te he respetado hasta ahora”, dijo Fognini, a lo que Caruso respondió: “¿De qué estás hablando?”. Acto seguido, el ganador de nueve títulos ATP en su carrera volvió a cruzar a su compatriota. “Has ganado cuatro puntos idénticos con suerte. ¿No puedes decir que has sido un jodido afortunado?”, volvió a cargar Fabio.

Fognini y Caruso tuvieron una dura discusión después del partido por la segunda ronda en Australia (Reuters)

Después que Caruso le repitió a Fognini en reiteradas ocasiones que él no había tenido ningún comentario contra su persona durante el partido, el propio Fognini siguió el cruce verbal: “¿Entonces, por qué me tocas los huevos, ahora? Dije que habías tenido suerte. Si estoy equivocado, dilo. No me ataques”, a lo que Salvatore respondió: “No te ataco, te estoy diciendo que no es la forma de comportarse porque no te he dicho ninguna palabra. No me esperaba esto de ti”.

Frente a la tensión del cruce con Fognini, un supervisor de la organización del Abierto de Australia se paró frente a Caruso y lo invitó a retirarse de la John Cain Arena. El público, que siguió atento el acalorado encuentro entre los jugadores del mismo país, despidió con aplausos al tenista de 28 años que se ubica en el puesto 78 del ranking del circuito profesional masculino.

Los tenistas italianos se enfrentaron en la cancha (Reuters)

En lo estrictamente tenístico, el partido entre los italianos tuvo de todo. Caruso estuvo en ventaja en dos ocasiones, luego de ganar el primer y tercer parcial, pero Fognini se recuperó y estiró el enfrentamiento hasta el quinto y decisivo set. El ganador del duelo superó a su rival en tiros ganadores (34 contra 27), pero completó más errores no forzados (68 a 57). Por su parte, Salvatore tuvo que ser atendido por un médico en el transcurrir de la manga definitoria, ya que se resbaló un sufrió molestias en su tobillo izquierdo.

Después de vencer a su compatriota, ahora para Fognini será el turno de enfrentarse a la esperanza local Alex de Miñaur, preclasificado número 21 en el torneo que se disputa en Melbourne Park. El australiano viene de dejar en el camino al uruguayo Pablo Cuevas por 6-3, 6-3 y 7-5.

Resumen del partido entre Fognini y Caruso

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Abierto de Australia: Nadia Podoroska quedó eliminada tras una contundente derrota

Es el 11 del mundo, perdió su séptimo partido consecutivo, y rompió en llanto: “Quiero salir de esta pesadilla”