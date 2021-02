“Bajemos la pelota”: la campaña de los jugadores del fútbol uruguayo en medio del duelo por la muerte del Morro García

Campaña de jugadores uruguayos contra la violencia

La trágica muerte de Santiago Morro García puso en escena un tema sensible para el mundo del fútbol como lo es la salud de los futbolistas fuera del campo del juego. En tiempos donde el público no puede asistir a las canchas por la pandemia de coronavirus, otro de los focos de conflicto que crecieron fueron las críticas en las redes sociales hacia los jugadores.

Frente a esta situación, a pocos días de lo sucedido con el delantero uruguayo de Godoy Cruz, y luego de que Denis Olivera, jugador de Peñarol, fuera discriminado y sufriera acoso virtual tras el clásico entre Peñarol y Nacional en Uruguay, futbolistas uruguayos impulsaron una campaña de concientización para los fanáticos del deporte más popular del mundo.

“Bajemos la pelota, seamos responsables”, es el lema que eligieron los protagonistas charrúas a través de un video que visibilizaron ellos mismos a través de sus cuentas en redes sociales. El primero en salir a escena es Mathías Cardacio, de Defensor Sporting, que dice: “Antes de empezar este video quiero que te respondas estas preguntas”. Acto seguido, otros jugadores siguieron el hilo de la conversación. “¿Hacés todo bien?, ¿Siempre obtenés los resultados que buscas?”, responde Agustín Oliveros, de Nacional. Otro que aparece en las imágenes es Cebolla Rodríguez, de Peñarol. “¿Siempre ganás? ¿Todos tus días son buenos?”, confiesa el delantero de los Aurinegros.

Segundos más tarde, el que aparece en un fondo negro ante la cámara es Guzmán Pereira, de Wanderers, que dice: “Nosotros somos jugadores de fútbol”. Y Juan Álvez, de Fénix, agrega en el relato: “Pero antes de ser jugadores de fútbol, somos personas”.

Luego de la introducción, el spot que dura poco más de un minuto se sumerge en la necesidad de los deportistas en dejar en claro que ellos, además de ser atletas de alto rendimiento, sufren de los mismos problemas que el común de la gente. “Como vos, como tus hermanos, como tu madre o tu padre”, relata Rubén Bentancourt, delantero de Boston River. “En cada mensaje que vos dejás desde el anonimato, me duele a mí”, indica Fabricio Formiliano, de Peñarol.

El Morro García se suicidó en su departamento en Mendoza (Facebook: Club Godoy Cruz)

Uno de los conflictos que generó esta producción especial ideada por Maximiliano Patri, uno de los encargados del contenido digital en redes sociales de uno de los grandes equipos del fútbol en Uruguay, fue el acoso que recibió el jugador del club Denis Olivera tras el empate sin goles en el clásico charrúa.

“Más allá de lo que se haya dicho o publicado por mi aspecto en las redes sociales, que duele, en lo psicológico no me afectó en nada y no mostraré debilidad a esas personas que hacen o intentan hacer mal”, dijo el futbolista en un descargo que publicó en sus redes sociales y que Peñarol citó en sus plataformas.

“Somos humanos, tenemos sentimientos”, dice Gabriel Neves, de Nacional en el video que armaron los jugadores. “Antes de insultarnos, acosarnos o discriminarnos porque tuvimos un mal día, te tomes un minuto para reflexionar”, comparten la frase otros protagonistas como Alfaro, de Liverpool, y Matías Arezo, de River Plate, uno de los equipos que homenajeó al Moro García después de su muerte.

El descargo del jugador Denis Olivera después de sufrir acoso por las redes sociales

“Cuidémonos entre todos”, cierra Cardacio, uno de los jugadores que se mostró más enérgico en su cuenta tras lo sucedido en Mendoza con el atacante de Godoy Cruz. “A título personal. Harto de la opinión barata Harto de que te juzgue cualquiera. Harto de la exigencia desmedida, Harto de que se crean con derecho a decirte lo q quieran, insultarte discriminarte, juzgarte (sin conocimiento) Harto de que si ganas sos dios y sino una basura. Harto de que todos quieran tener más protagonismo, Harto de que miren para el costado, Harto de la incidencia que tiene toda esta mierda en la gente, Harto de que juzguen un puto resultado, Harto de que pidan HUEVOS, Mírense al espejo y dejen vivir, jugar y ser feliz!”, dijo.

