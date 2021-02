Máxima preocupación por el brutal pisotón a Lucas Ocampos: dejó la cancha en camilla y entre lágrimas

La escalofriante patada de Djené a Lucas Ocampos

La preocupación invadió de repente el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en medio del partido que estaban disputando Sevilla y Getafe: Lucas Ocampos fue a disputar un balón con Djené Dakonam Ortega, pero el defensor togolés llegó tarde a la acción y pisó brutalmente el tobillo izquierdo del atacante argentino.

Los gritos de dolor del futbolista de 26 años y sus movimientos en el césped dispararon la preocupación. Inicialmente, el árbitro Juan Martínez no sancionó la infracción, pero rápidamente acudió al VAR por llamado de sus colegas a cargo de la herramienta tecnológica. Tras repasar la maniobra en las pantallas, le mostró la tarjeta roja al capitán del Getafe de 29 años.

Luego de esa acción que se desarrolló a los seis minutos del segundo tiempo, Djené se retiró del campo haciendo caras de no entender el castigo disciplinario recibido y siendo saludado por sus compañeros. Mientras tanto, el futbolista que se desempeña en la selección argentina tuvo que abandonar la cancha en camilla y entre lágrimas, un hecho que profundizó la preocupación.

Esta maniobra cargada de violencia se trasladó a los bancos de suplentes, ya que los entrenadores Julen Lopetegui y José Bordalás se cruzaron en una acalorada discusión y el juez determinó expulsar a ambos. " “El entrenador del Sevilla me ha increpado, como culpándome a mí. Me he sentido agredido”, explicó lo ocurrido Bordalás al canal Movistar tras el duelo. “Djené estaba abatido. Dolido. Es un chico muy noble y estaba preocupado por Ocampos”, agregó.

Hasta el momento, el Sevilla no emitió un parte médico oficial para saber el grado de la lesión que sufrió Ocampos, pero su DT dio indicios de lo ocurrido: “Estamos muy preocupados por Ocampos. Creemos que es una lesión muy importante. Él decía que tenía algo grave. Estamos cruzando los dedos para que no sea así. Nadie quiere ver a un jugador en esas circunstancias. Es ha sido la parte muy negativa del partido”.

El argentino llegó a este club a mediados del 2019 procedente del Olympique de Marsella de Francia a cambio de 15 millones de euros y firmó contrato por cinco temporadas. Rápidamente se convirtió en un pilar de ese equipo: disputó 33 partidos (31 de titular) de las 38 fechas de la última Liga de España, fue campeón de la Europa League y en este campeonato jugó los 21 encuentros que disputó el equipo Nervionense hasta acá.

“Esperemos que lo de Ocampos sea algo leve, pero desde el campo se veía que tenía que ser cambiado. El pie se le veía feo. He visto que se le doblaba por completo el tobillo”, aseguró su compañero Óliver Torres tras la finalización del cotejo ante la Cadena Cope.

En su lugar, Lopetegui determinó el ingreso de su compatriota Alejandro Gómez, quien arribó al club español durante el último mercado de pases tras su extenso paso por el Atalanta de Italia. El Papu, que había tenido su debut en el cuadro andaluz hace unos pocos días durante la victoria 1-0 sobre Almería por la Copa del Rey, fue clave en el 3-0 final del duelo: anotó un verdadero golazo desde afuera del área.

El golazo del Papu Gómez en su segundo partido para el Sevilla

Con este triunfo como local, el Sevilla acumula 42 puntos y se ubica tercero en la tabla de posiciones del campeonato por detrás de Real Madrid (43) y Atlético Madrid (50). Sin embargo, el combinado del Cholo tiene dos partidos menos que estos dos equipos y podría profundizar la distancia en la cima. Por lo pronto, si el Barcelona (40) mañana vence al Betis como visitante, superará la línea del Sevilla en la tabla.

