Un histórico piloto de Fórmula 1 apuntó contra Lewis Hamilton por demorar la renovación con Mercedes

Cuando resta menos de un mes para la presentación oficial de la versión 2021 del monoplaza con el que Mercedes intentará seguir dominando la Fórmula 1 durante esta nueva temporada, hay una situación que mantiene en vilo a la familia de la máxima categoría del automovilismo mundial. Lewis Hamilton, que viene de consagrarse por séptima vez como monarca, todavía no firmó la renovación de contrato con la escudería alemana.

Frente a este escenario, un ex piloto de renombre en la F1 aprovechó y dejó en claro su postura sobre el todavía no arreglo entre las partes involucradas. En diálogo con la cadena Sky Alemania, Ralf Schumacher fue contundente en su comentario: “Es una vergüenza y un poco embarazoso. Estamos en febrero y el hombre más importante de la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo, aún no está confirmado”, dijo el hermano Michael, el hombre que comparte con Hamilton ser el más ganador de todos los tiempos en la categoría.

Es importante recordar que el equipo que tiene como director ejecutivo a Toto Wolff, anunció de manera oficial que el próximo 2 de marzo presentará su nueva Flecha de Plata a través de un shakedown (jornada de rodaje) en el circuito de Silverstone, Gran Bretaña. Según indicaron los medios especializados en el mundo motor, las exigencias de Hamilton para firmar la renovación con Mercedes están sobre la mesa de negociación.

¿Cuáles son las condiciones que habría requerido el piloto británico para extender su vínculo? Un contrato de 40 millones de euros por temporada hasta 2024, una prima del 10% de los ingresos que la escudería percibe de Liberty Media en caso de conseguir nuevos títulos y el regalo de un exclusivo Mercedes AMG One, un auto del que se fabricaron poco más de 250 unidades y está cotizado en más de 2 millones de euros.

“Sigo escuchando que se trata de dinero, pero espero que no sea cierto. Hamilton en particular tiene que entender que en estos tiempos no se puede exigir al 100 por ciento. Y Hamilton también tiene que saber que la Fórmula 1 es más fuerte que cualquier individuo”, confesó Ralf Schumacher.

En este sentido, el ex piloto de Jordan y Williams remarcó que el británico debería tener en cuenta para su futuro en la categoría lo que sucedió la temporada pasada cuando no pudo competir en el Gran Premio de Baréin por haber contraído coronavirus y fue reemplazado por el joven George Russell, que de inmediato mostró sus destrezas en la Fórmula 1 a bordo del Mercedes campeón del mundo.

“Lewis nunca debería olvidar este riesgo”, mencionó el alemán que corrió 180 carreras en la categoría sobre el peligro que podría dejar a Hamilton sin un lugar en la grilla de partida de la F1 en 2021.

En las últimas horas, el periódico The Sun dio la información de que Mercedes habría puesto como fecha límite para las negociaciones con Hamilton el 2 de marzo, el día que se presentará el W12, la nueva versión de la maquinaria germana. Según el medio británico, el inglés no pudo prevalecer en su intención de cerrar cuatro años de contrato, aunque aceptaría dos años y una opción de renovar por uno más. Hamilton percibiría unos 55.000.000 de dólares por las temporadas 2021 y 2022, sumado a pagos extras por regalías de patrocinio del equipo.

