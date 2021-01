A 16° bajo cero y a más de 3 mil metros de altura: el extremo entrenamiento que realiza Lewis Hamilton todas las mañanas en una montaña

La caminata a 16° bajo cero de Hamilton

“Caminata al amanecer con -16°”. Con una campera que cubría casi hasta la mitad de su rostro, la voz castigada por un evidente esfuerzo físico y un abrigado gorro, Lewis Hamilton abrió las puertas del atípico entrenamiento que está realizando en Estados Unidos: todas las mañanas escala hasta la cima de la montaña con temperaturas extremas con el objetivo de esclarecer su mente en “tiempos de incertidumbre que pueden ser oscuros”.

El piloto de 36 años no habla solamente de la pandemia que azota a todo el mundo, también es un descargo de lo que está viviendo durante las últimas semanas mientras su negociación con Mercedes para rubricar un nuevo contrato está cada vez más empantanada. El británico, siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, igualó a Michael Schumacher y necesita levantar otra corona para ser el máximo ganador de toda la historia en la competencia más importante de automovilismo. A dos meses exactos del arranque del calendario en Baréin, Lewis es el único conductor que todavía no confirmó su butaca en la divisional.

“Todas las mañanas camino hasta la cima de esta montaña y me tomo un tiempo para establecer mis metas e intenciones para el día. He estado entrenando todos los días y, en estas altitudes, encuentro que es el lugar perfecto para llevar mi mente y mi cuerpo a nuevas alturas para prepararme para el año y la temporada que vienen. Hoy, les envío toda la positividad y la luz. Sé que estos tiempos de incertidumbre pueden ser oscuros, pero quiero pedirte que no pierdas de vista tus metas. Mantengamos la motivación y la concentración unos a otros. Creo en ti”, escribió en su cuenta de Instagram acompañando el posteo con una foto en medio de la nieve.

Pero también había compartido un video en sus stories donde mostraba el amanecer en la montaña a las 7.22 y aclaraba que en ese momento había 16° bajo cero. Junto a él estaba Nimai Delgado, un entrenador que en su perfil de redes sociales alienta la alimentación vegana, una filosofía que Lewis adoptó desde hace ya más de cuatro años.

Lewis entrena todas las mañanas en una montaña (Foto: @lewishamilton)

Hace algunos días atrás, Hamilton había mostrado otro fragmento de su rutina en las altas cumbres norteamericanas: “Esto está a 3400 metros. A partir de los 2400 metros el aire es tan delgado que es más difícil respirar, lo cual es perfecto para empujar el cuerpo. Estoy al final de la caminata aquí, comienzo perfecto para la mañana. Seguido de esquí de fondo, en el que no soy el mejor, pero me las arreglo”.

El británico relató que realiza esquí de fondo como parte de su rutina porque es “de los mejores entrenamientos que he descubierto a lo largo de los años”. “¡Estoy tan impulsado a convertir mi cuerpo en una máquina! Enfocado en mi combustible, bebiendo mucha agua y solo agua, continuando aprendiendo más sobre mi dieta vegana”, retrató en otra de las ventanas que abrió de su intimidad por estos días de absoluta incertidumbre sobre su futuro deportivo.

“Voy de excursión a la cima de la montaña todas las mañanas. En 3 de esas caminatas, practico esquí de fondo una vez que llego a la cima, que está a 3400 m, increíble. Me encanta el entrenamiento en altitud, hay menos oxígeno en las alturas, por lo que hacer ejercicio es mucho más difícil que al nivel del mar. Simplemente al subir las escaleras lo sientes a 2000 m. Normalmente, cuando termino de entrenar aquí y vuelvo a correr a nivel del mar, es una brisa”, afirmó sobre su atípico día a día en Norteamérica con la particularidad de que no hay exactitud sobre el lugar donde está congeniando sus días de descanso y su pretemporada.

Este escenario que presenta la máxima estrella de la categoría se desarrolla mientras mantiene un diálogo vía plataformas virtuales con su amigo y jefe Toto Wolff. Hamilton es hoy en día un “desempleado” en el automovilismo y Mercedes afina detalles para tratar de acordar la extensión de su vínculo. “Él está en Estados Unidos y yo aquí en Austria. En algún momento lo finalizaremos. Así es con las negociaciones. Los abogados están trabajando duro. No les facilitamos la vida, por supuesto, ambos discutimos por Zoom”, relató el director de la escudería.

Sin embargo, la información que encendió las luces de alerta en el mundo del automovilismo la entregó el ex jefe de la Fórmula 1 Eddie Jordan. “Tengo un pequeño fragmento de información y Lewis dice: ‘Miren muchachos, este es mi salario, ¿es esto lo que me pagan como conductor y por varias otras cosas que acompañan a las entrevistas y otros aspectos? Pero, ¿me compensan por traer patrocinadores? ¿Me compensan por el aumento de los ingresos televisivos que están obteniendo como campeón de constructores en forma de dinero de televisión?”. Según el directivo, Hamilton pretende agregarle a su salario de más de 50 millones de dólares anuales el 10% de lo que ingresa por derechos televisivos a Mercedes.

Por lo pronto, el 28 de marzo comenzará el nuevo calendario de la F1 con la carrera en Baréin y el 18 de abril se desarrollará la segunda jornada en Italia. En total, serán 23 fechas con la última carrera el 12 de diciembre en Abu Dhabi. ¿Estará Lewis en la parrilla de largada?

