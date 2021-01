Pumas separó a Alan Mozo: el defensor estuvo en una reunión ingiriendo bebidas alcohólicas en medio de la ola de contagios en la Liga MX

(Foto: Instagram/alan_mozo)

Justo cuando la Liga MX ha pedido a los clubes extremar precauciones debido a la ola de futbolistas contagiados de coronavirus (COVID-19) en las últimas semanas, en redes sociales ha circulado un video donde aparece Alan Mozo, jugador de los Pumas de la UNAM, rompiendo el protocolo de sanidad.

De acuerdo con Récord, diario que difundió el video de menos de un minuto, la noche de este 22 de enero el defensor universitario de 23 años fue visto en un restaurante-bar de la Ciudad de México, festejando con amigos lo que parece ser un cumpleaños.

Sentado en una mesa en la que nadie usa cubrebocas ni tiene la sana distancia, Mozo ingiere una bebida alcohólica en forma de “shot”, comprometiendo su bienestar y el de todo su equipo a un par de días de enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro, en duelo correspondiente de la jornada 3 del torneo Guard1anes 2021.

Durante la mañana de este 23 de enero, a través de un comunicado el Club Universidad dio a conocer que el defensor fue separado del primer equipo y se le harán pruebas de SARS-CoV-2, con el fin de evitar contagios.

(Foto: Instagram/alan_mozo)

Derivado del video difundido a través de redes sociales, donde se observa a Alan Mozo cometiendo un acto de indisciplina que rompe los protocolos de sanidad del club y de la Liga MX, la directiva determinó que no viajará a Querétaro, además de que estará suspendido hasta cumplir el aislamiento protocolario y presentar una prueba PCR negativa

Aunado a lo anterior, los Pumas le impondrán una sanción económica al también seleccionado nacional sub-23; sin embargo, no se detalló el monto: “Adicionalmente, se le aplicará una sanción económica conforme al reglamento interno”, se lee en el comunicado.

Por último, los felinos reiteran su compromiso con la situación vivida en la capital mexicana y el mundo.

En Pumas estamos comprometidos con la disciplina y el respeto a las indicaciones sanitarias internas y a las establecidas por la Liga MX

Alan Mozo y Pablo Cepellini habrían estado en una reunión hace una casi dos semanas (Foto: Especial)

Cabe mencionar que esta es la segunda sanción que recibe Mozo por los mismos motivos desde que inició la crisis sanitaria en el país. En agosto de 2020, Alan fue captado en una fiesta con el jugador de Cruz Azul, Pablo Ceppelini.

Tras el hecho, el subcampeón del pasado torneo le dio un partido de suspensión, así como una multa económica.

Al respecto, algunos periodistas expresaron que sus recurrentes faltas, podrían terminar con su promisoria carrera. Y es que según el portal Tranfermarket, Mozo es el tercer jugador mexicano mejor cotizado del club, con un valor de 2.5 millones de euros.

“Es un chico que tiene muchas facultades y creo que debe ser bien asesorado para que su vida fuera de los campos sea mucho más profesional. Hasta ahorita no ha sido [...] Si su expediente (de malas disciplinas) se hace más gordo, la directiva se va a cansar y corre el riesgo de perder la titularidad o salir del equipo” A diferencia de lo que pasó con ‘Cabezita’ Rodríguez , la reacción de la directiva de Pumas fue más rápida”, indicó Héctor Huerta, periodista de ESPN.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico, Mexico City, Mexico - December 6, 2020 Pumas UNAM's Alan Mozo Rodriguez in action with Cruz Azul's Orbelin Pineda REUTERS/Henry Romero

”Los jugadores tienen que ser mucho más profesionales y tienen que ser más inteligentes. Lo que me llama la atención es que siempre estos videos son grabados con gente que están con ellos. Si nos damos cuenta, este es un video de alguien que estaba en su mesa [...] Esto ha pasado siempre, no me voy a espantar porque un jugador se sirva dos, tres o 10 cubas días previos al partido [...] Tienes que tocarle el bolsillo y tienes que sancionar de manera ejemplar”, Mauricio Ymay del mismo medio.

La situación se da a unos días de la polémica del jugador uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez, quien fue duramente criticado por una situación similar, siendo captado en una habitación de hotel en una fiesta con el uniforme de Cruz Azul.

Entre las medidas que han implementado las autoridades de salud del gobierno federal es pedirle a la gente que se quede en casa si no tienen necesidad de salir. Esto debido a que los contagios han aumentado considerablemente, incluso la Ciudad de México se mantiene en color rojo (máximo riesgo de contagio) en el semáforo epidemiológico.