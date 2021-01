“Nos tienen que tratar de igual a igual”: presidente ejecutivo de la Liga MX sobre posible regreso de equipos mexicanos a torneos de Conmebol

(Foto: especial)

Ante los rumores del posible regreso de los clubes de futbol mexicano a competencias internacionales, como son la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, señaló que solo se dará si la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) les garantiza un trato igualitario, tanto en lo económico como en lo deportivo.

Así lo dijo este viernes entrevista con el portal Marca Claro: “ No vamos a llevarles nuestra inversión para que nos digan que no ganamos, eso sí es inaceptable” .

El ex funcionario público argumentó que la Liga MX es un producto atractivo para el continente, sobre todo para el mercado de Estados Unidos, donde viven millones de mexicanos y descendientes de ellos.

Hoy México es un fútbol que todo mundo quiere. Simplemente creo que nos tienen que tratar de igual a igual en Sudamérica, no voy a aceptar un trato asimétrico

Trofeo de la Copa Libertadores (Foto: Archivo)

Y es que, en las últimas ediciones de Copa Libertadores en las que participaron equipos mexicanos, estos no tenían la posibilidad de coronarse campeones en casa a pesar de que llegaran a la final, por lo que ahora será esa una de las vertientes a partir de las cuales se trazarán las futuras negociaciones en la materia.

En junio de 2020, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), declaró en entrevista para ESPN que, para que la Selección Mexicana de Fútbol pueda trascender en la Copa del Mundo de 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, es necesario que regrese a jugar la Copa América, así como los clubes en la Copa Libertadores.

Para estar lo más preparados posibles necesitamos una Copa América y la vamos a seguir peleando para el Mundial que tenemos en casa

Y es que para muchos ex jugadores y analistas, el no jugar en torneos importantes de la Conmebol representa un retroceso para el fútbol mexicano, pues la exigencia de competir en torneos de la región no es la misma que en Sudamérica.

Tigres fue el último club de la Liga MX que llegó a la final de un torneo en Conmebol, perdiendo 3-0 ante River Plate en la Copa Libertadores (Foto: Reuters)

Sin embargo, recalcó que no es un proceso sencillo, debido a que se tiene que llegar a un acuerdo entre la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La próxima ventana sería en el 2024 y así se está trabajando para que se logren acuerdos. Ojalá sea lo antes posible, para que la preparemos lo mejor posible y que podamos tener la oportunidad a nivel Concacaf de tener ese evento en nuestra región

Cabe recordar que los clubes mexicanos dejaron de competir en la Copa Libertadores desde 2017, mientras que la Selección Mexicana participó por última vez en la Copa América de 2016.

Pachuca es el único club que se ha coronado en torneos de Sudamérica y sucedió en 2006 (Foto: AP)

Durante las 18 ediciones que el fútbol mexicano participó en la Copa Libertadores consiguió tres subcampeonatos: Cruz Azul (2001), Guadalajara (2010), y Tigres (2015); asimismo, en la Copa Sudamericana, Pachuca ganó el campeonato en 2006 y Pumas llegó a la final en 2005.

En cuanto a las nueve participaciones en la Copa América, el “Tricolor” llegó a dos finales: en 1993, en su debut en Conmebol, perdiendo el título 2 a 1 contra Argentina; y en 2001, cayendo 1 a 0 ante el anfitrión Colombia.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Gerardo Werthein, integrante de la Junta Ejecutiva del COI: “Los Juegos Olímpicos se van a hacer”

El atípico festejo de Rogelio Funes Mori que provocó que lo señalaran de jugar presuntamente sabiendo que estaba contagiado de COVID-19

Canelo Álvarez regresará al ring el 27 de febrero ante Avni Yildrim