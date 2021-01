Zidane negó que fuera una vergüenza la eliminación del Real Madrid y apuntó contra sus jugadores con una fuerte declaración

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, da instrucciones a Vinicius Junior (EFE/JuanJo Martín).

Fue un papelón. Una de las peores derrotas en la historia del Real Madrid, que quedó eliminado en la Copa del Rey luego de perder 2 a 1 frente al Alcoyano, un equipo de la tercera división de España. En los papeles se daba por hecho un triunfo del equipo de la capital española, sin embargo, el humilde conjunto de Alicante dio el batacazo.

El elenco dirigido por Zinedine Zidane iba ganando con un gol de Eder Militao, pero su rival, con un jugador menos, le dio vuelta el partido con tantos José Solbes y Juanan Casanova en el suplementario. Este resultado es un cachetazo para la Casa Blanca ya que la semana pasada perdió en las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao, que luego le ganó la final al Barcelona.

El Real Madrid, que dispone de sumas multimillonarias para armar su plantel, se vio superado por un equipo cuyo presupuesto es de 800.000 euros y juega en la Segunda División B, una especie de tercera categoría.

Luego del cotejo Zidane se presentó en la conferencia de prensa y arrancó defendiendo a sus futbolistas. “Lo hemos intentado. Cuando los jugadores están en el campo intentan ganar. Ellos lo han dado todo en el campo. Hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metés luego en una falta te pasa lo que nos ha pasado: 1-1. Luego nos ha costado”, expresó.

Después de las dos eliminaciones en una semana, el galo reconoció que “esto es futbol, es muy difícil. Jugamos contra un equipo de Segunda B y normalmente tenemos que ganar el partido. Pero no es una vergüenza. Son cosas que pasan en la carrera de un futbolista. Hay que asumir la responsabilidad y seguir trabajando para sacar esto. Es otro día doloroso porque no nos gusta perder”.

Compacto de goles Alcoyano 2-1 Real Madrid

A la hora de las culpas, se hizo cargo de lo ocurrido y afirmó que “soy el entrenador, la responsabilidad es mía y la voy a asumir, como siempre. Si metemos otro gol cambia el partido. Su portero ha hecho dos o tres paradas y cuando no quiere entrar... Pero la responsabilidad la tengo yo y estamos fuera”.

Cuando le preguntaron si fue una vergüenza esta derrota, respondió que “no es una vergüenza. Son cosas que pasan en la carrera de un futbolista. Hay que seguir trabajando para sacar esto. Es otro día doloroso porque no nos gusta perder”.

Sobre si esta fue la peor derrota, contestó: “Todas las derrotas son dolorosas, no esta en particular. No me gusta perder, a los jugadores tampoco. Como siempre”.

Respecto de su situación y su futuro en el cargo, indicó: “Bueno, cuando se pierde siempre hay cosas que se hablan… Pasará lo que tenga que pasar, estoy tranquilo. Cuando estamos en el campo lo que quieren es ganar el partido. Lo intentan y a veces pasan cosas distintas. Hay que asumirlo, lo asumo y vamos a ver qué pasa en estos días”.

Por último dejó una reflexión y un mensaje para sus dirigidos: “Los jugadores y yo estamos en el mismo barco. Creo que los jugadores siguen creyendo en mi, pero hay que preguntarles a ellos . Ahora a pensar en la Liga y en la Champions. Tenemos que concentrarnos, que se pueden hacer cosas”.

Su equipo está segundo en la Liga de España, a dos puntos del Atlético de Madrid, pero con dos partidos más que el elenco que conduce Diego Simeone.

A esta hora en España hay una ola de rumores y trascendidos. También hay quienes piden la cabeza del entrenador francés, como el ex arquero argentino Hugo Orlando Gatti, quien en el programa El Chiringuito sentenció que “Zidane se tiene que ir”.

Lo cierto es que es la primera vez que Zidane atraviesa una crisis de esta magnitud desde que es técnico del Real Madrid. Según sus palabras y la duda que planteó sobre la llegada de su mensaje a los jugadores, es posible que -si continúa en su cargo- lo primero que deba resolver es si este plantel está dispuesto a responderle.

