Un jugador de básquet contó en una carta abierta que es gay: “Esto también es para mí, para poder vivir libre de esta carga”

El suizo Marco Lehmann confesó que es gay (Instagram: @marcolehmann_13)

En las últimas horas, uno de los mejores jugadores europeos del básquet 3x3 tomó una de las decisiones más importantes de su vida. El suizo Marco Lehmann, estrella de la disciplina, contó en una carta abierta que es gay.

A través de la plataforma Player’s Voice dentro del sitio oficial de FIBA -Federación Internacional de Baloncesto-, el suizo, considerado uno de los mejores tiradores del circuito internacional y que lideró al combinado de su país en la Copa de Europa de la disciplina, explicó las razones que lo llevaron a expresar su decisión.

“Esto es para todas las personas que ya no quieren vivir una doble vida, aquellas que viven en un sistema donde ni siquiera existen. Esto es para las generaciones futuras para que puedan vivir una vida deportiva libre sin esconderse. No voy a mentir, esto también es para mí para poder vivir libre de esta carga”, expresó Lehmann.

Marco, de 27 años, que también brilló en el circuito profesional FIBA 3x3 con su Lausana, el equipo con el que compitió en tres ediciones de las Finales FIBA 3x3 World Tour, aprovechó su escrito para contar lo que le costó atravesar el proceso de sentirse listo para afrontar su condición sexual.

Lehmann contó los conflictos que tuvo para tomar la decisión de anunciar su condición sexual (Instagram: @marcolehmann_13)

“Había estado cambiando de personalidad durante tanto tiempo que estaba afectando mi salud mental. Todas las semanas lo mismo de siempre: mi novio me llevaba al aeropuerto y en el momento en que pasaba por seguridad, el feliz gay en una relación se convertía en el atleta profesional sin emociones, que no quería hablar de su vida personal. En diciembre de 2019, toqué fondo. Empecé a tener arrebatos emocionales, lágrimas, sudor frío corriendo por mi espalda. ¿Y para qué? Solo estoy pensando en la próxima práctica. ¿Estamos hablando de práctica? Simplemente no podía soportar la idea de tener que cambiar de mi personalidad hogareña a mi competitiva una vez más”, dijo.

Además, Lehmann confesó que su peor momento fue a finales de 2019, justo antes del impacto que generó en el deporte la llegada de la pandemia de coronavirus. Pensó que alejándose del deporte podría manejar la situación, pero no fue así. “Con la esperanza de que los ataques de pánico simplemente se detuvieran. Pero no lo hicieron”, dijo el basquetbolista suizo.

“La prohibición de viajar y la interrupción de la competencia debido a la pandemia me ayudaron a ocultar mis problemas mentales del mundo del baloncesto. Siempre pensé que superaría toda mi carrera, repitiendo ‘No tengo novia porque quiero centrarme en el baloncesto’. Pero ya no pude”, agregó.

Después de tener que soportar diferentes expresiones sobre la homosexualidad hasta de sus propios compañeros de equipo, Lehmann sintió que era el momento de anunciar que es gay para ayudarse a sí mismo y también a otros que atravesaron malos momentos como él.

El suizo es uno de los mejores tiradores del básquet 3x3 (Instagram: @marcolehmann_13)

“Todas estas situaciones. Todas las noches de insomnio. Todos los momentos de miedo y desconfianza han llevado a esto. Ha llegado el momento de disfrutar el resto de mi carrera sin tener que vivir una doble vida u ocultar mi verdadero yo. Y, con suerte, ayudar a otros deportistas homosexuales en Suiza y en todo el mundo. No cambia nada si después de una gran victoria, un jugador abraza a su novia o su novio”, expresó el suizo.

“En mi opinión, un atleta sólo puede rendir al más alto nivel si está en paz consigo mismo. Y a partir de hoy, lo estaré”, concluyó el hombre que añora buscar la clasificación olímpica para Suiza de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

