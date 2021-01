Temor en la Juventus: Paulo Dybala debió ser reemplazado por una lesión en la rodilla izquierda

Paulo Dybala se lesionó en el partido entre Juventus y Sassuolo

Corrían 40 minutos del primer tiempo en el duelo entre Juventus y Sassuolo cuando Paulo Dybala chocó con el también argentino Gianluca Ferrari. En la acción siguiente, giró con el pie izquierdo clavado sobre el césped y sintió un dolor en la rodilla al momento de la torsión. Instantes después, se derrubó sobre el césped y pidió atención médica, ya convencido de que el partido para él se había terminado.

El delantero, de 27 años, debió ser reemplazado por Dejan Kulusevski, en la segunda situación imprevista que debió atravesar el entrenador Andrea Pirlo: antes, también por una dolencia, quien tuvo que abandonar el campo de juego había sido McKennie (en su lugar ingresó Adrien Rabiot).

La buena noticia es que se retiró del césped por sus propios medios, pero en Italia especulan con que, como mínimo, se perderá el cotejo frente al Inter del 17 de enero por la Serie A de Italia. Se trata de un choque decisivo, dado que el Neroazzurro es escolta del Milan en la tabla de posiciones del Calcio.

Al terminar el partido, Andrea Pirlo, entrenador del equipo, detalló el grado de la lesión: “Dybala tiene un trauma por contusión en el colateral, tiene molestias. Veremos en los próximos días cómo está, esperemos que no sea nada grave”, declaró a la televisión Sky Sport.

Dybala tiene un trauma por contusión en el colateral de la rodilla izquierda (Reuters)

Paulo pasa por una temporada signada por varias dificultades, más allá de que registra dos goles por Liga y uno por Champions League. Una puesta a punto lenta en el inicio, lesiones y la novela por la renovación de su contrato signaron su recorrido en la 2020/2021.

En seis temporadas, el ex Instituto acumula un total de 242 partidos con la camiseta de la Vecchia Signora en los cuales marcó 98 goles. De cara a las negociaciones, aunque ambas partes son optimistas, el 10 habría pedido duplicar su salario actual (cobra USD 9,2 millones actualmente) y desde el club no quieren ceder. “Dybala también sabe que tiene que demostrar más adentro del campo”, fue la respuesta de Andrea Agnelli, presidente del club.

En los últimos días, además, una ex estrella del fútbol italiano fue muy crítico con Paulo. “Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne... Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior. Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor...”, declaró Antonio Cassano, sin filtro.

Habrá que esperar qué indican los estudios. Y cuánto tiempo de recuperación le demandará la lesión a Dybala.

