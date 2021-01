“Se me acusó injustamente y erróneamente”: el luchador Alberto del Río habló sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra

Es ex campeón de WWE, de AAA y ganador de Royal Rumble y un Lucha Libre World Cup (Foto: Instagram/prideofmexico)

Luego de que en mayo pasado fue detenido en Texas, Estados Unidos, por presunta agresión sexual a una mujer, el legendario luchador mexicano, Alberto del Río, habló por primera vez sobre las acusaciones en su contra y lo duro que ha sido encarar dicha situación para él y su familia.

En entrevista con el diario Récord, “El Patrón” aseguró que es inocente y reveló el por qué de su silencio durante meses, a pesar de los rumores en torno al caso.

“ Soy inocente, todo el tiempo lo he sido, estoy en una situación en la que se me acusó injustamente y erróneamente. Efectivamente fui arrestado por unas horas, salí después de pagar la fianza. La única razón por la que no he hablado es porque mi abogado me recomendó que lo mejor era no decir nada para no afectar en caso”, sostuvo.

Tuve que contratar al mejor abogado criminalista de todo el estado de Texas porque estamos hablando de mi libertad

Quien también fue conocido como Dos Caras Junior afirmó que su situación es un caso más de “mujeres que buscan aprovecharse” del momento de lucha feminista por el derecho a la seguridad y bienestar, pero empleado para acusar y afectar a otras personas.

Hay mujeres que están abusando, que están utilizando el verdadero dolor de otras mujeres para su beneficio y para afectar la vida de algunos hombres y de sus familias. Desgraciadamente hay muchos hombres y mujeres inocentes que terminan encerrados nada más por falsas acusaciones

Si bien su familia ha estado apoyándolo en todo momento, confesó que se han visto afectados por la situación. “A mí me hicieron mucho daño, mi familia ha sufrido tanto por esto . Han sido meses tan difíciles para mí y para mi familia”, mencionó.

A mí ya me marcaron de por vida pero lo que importa es que se haga justicia

Sin embargo, el ex campeón de WWE, de AAA y ganador de Royal Rumble y un Lucha Libre World Cup, adelantó que tiene pruebas de su inocencia y más tarde las presentará ante la justicia.

No pueden juzgar nada más a una persona basado en las acusaciones de otras personas que ni siquiera presentaron ninguna evidencia. En su momento voy a mostrar con evidencias, con pruebas, cómo todas esas acusaciones y esas cosas que se dijeron de mi persona son completamente falsas

De acuerdo con el portal PWInsider, especializado el mundo de la lucha libre de la WWE, el gladiador mexicano de 43 años fue arrestado en aquella ocasión debido a que la víctima lo acusó de haberla cacheteado y forzado a usar un vestido en específico.

Por ello, el nacido en San Luis Potosí se enfrenta a un cargo por el que podrían setenciarlo de 5 a 99 años de cárcel o cadena perpetua en caso de ser declarado culpable de secuestro agravado en primer grado. La pena se reduce de 2 a 20 años y una multa económica similar si es declarado culpable en segundo grado.

El luchador actualmente no forma parte de la WWE, después de ser despedido por conducta antiprofesional y problemas con un empleado, aunque el mexicano aseguró que fue un acto racista por parte de la empresa.

Alberto mantuvo una relación con la luchadora Saraya-Jade Bevis quien también fue parte de la WWE. Fue durante el 2016, cuando estuvieron juntos, incluso llegaron a comprometerse. Pero en el año 2017, la luchadora lo acusó de abuso doméstico. Los dos se encuentran separados actualmente.

