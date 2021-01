“Está logrando hazañas que nadie más ha tenido antes en el boxeo”: Eddy Reynoso defendió a Canelo Álvarez de sus críticos

(Foto: Instagram/canelo)

El amplio palmarés de Saúl “Canelo” Álvarez en distintas divisiones, lo posiciona como uno de los mejores pugilistas libra por libra del momento, sin embargo, para su entrenador, el reconocido Eddy Reynoso, las críticas y señalamientos por parte de algunos sectores del público y medios especializados son las razones por las cuales no se encuentra en las cimas de algunas listas.

“Saúl está logrando hazañas que nadie más ha tenido antes en el boxeo. Ha cimentado su carrera y su legado. Por eso es el mejor, libra por libra. La política de la gente anti Canelo es la razón por la que no es el número uno en algunas listas. Si la gente anti Canelo votara con agallas, lo reconocería”, comentó en entrevista para el portal Boxing Scene.

Aunque Reynoso podría tener predisposición hacia su pupilo, el púgil jalisciense le ha dado argumentos para considerarlo como el mejor y es que ha atravesado imbatible por las categorías de las 154, 160, 168 y 175 libras durante la última década en las cuales ha ganado cinturones.

Desde 2010, Canelo venció a rivales como Callum Smith, Sergey Kovalev, Gennady Golovkin (con quien también empato en una ocasión), Julio César Chávez Jr, Miguel Cotto y Liam Smith, entre otros. La única pelea que perdió en todo este tiempo fue contra Floyd Mayweather, en 2013.

Si bien los resultados avalan a Canelo, para muchos, el mejor libra por libra es Terrence Crawford, quien ha obtenido cinturones en tres categorías diferentes: 135, 140 (en la cual fue campeón unificado con cuatro fajas) y 147 libras.

No obstante, para Reynoso, el púgil de Estados Unidos todavía no se puede comparar con el Canelo, pues le falta recorrido y combates para alcanzar el nivel del mexicano. “Saúl ha estado boxeando contra mejores peleadores que Terrence Crawford y eso es lo que realmente cuenta. Crawford aún no ha logrado lo que Canelo tiene”, concluyó.

Otro referente de este deporte que coincide con Reynoso es el Gran Camepón Mexicano, Julio César Chávez, quien hace unos días declaró que para él, Canelo Álvarez es el mejor libra por libra y debajo de él está Crawford.

“Por la posición que ha tenido, el Canelo (es el mejor). Terrence es un peleadorazo que me encanta ver. Es un peleador que tiene todo, pero desafortunadamente no ha enfrentado a los mejores de su división en peso welter. Le falta enfrentar a Spence, Porter, a Danny García, a Manny Pacquiao”, comentó para ESPN.

Reynoso siempre ha sido crítico de la postura del público hacia su pupilo, con quien ha trabajado desde los 13 años, pues aunque sabe que el camino al éxito ha sido duro y complejo, la gente no reconocía al Canelo como un gran boxeador y tampoco su labor en la esquina.

“Tuvimos que ganar cuatro campeonatos para que tomaran en cuenta a un mexicano como el mejor peleador libra por libra. Me tomaron 20 años para que fuera considerado el mejor entrenador del mundo”, declaró Reynoso previó a la pelea contra Callum Smith.

El inicio del 2021 para Canelo Álvarez ha sido turbulento. Por un parte, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) lo despojó de su título como el mejor boxeador de la categoría de los Medianos, pues durante este año no participará en la división de las 160 libras, por lo que el cinturón deberá tenerlo alguien más.

Por otra parte, el segundo problema que ha tenido el jalisciense a los pocos días de iniciado el año, es que según reportes de ESPN, no podría pelear en febrero en Jalisco, como lo tenía previsto a causa de las condiciones en que se encuentra la pandemia de coronavirus en esta entidad.

