Por qué no llegó Hugo Sánchez a Cruz Azul y sí Juan Reynoso: Jaime Ordiales reveló las razones de la nueva directiva

Jaime Ordiales, director deportivo de los celestes, ventiló detalles de la razón por la que prefirieron contratar a Juan Reynoso y no a Hugo Sánchez (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

A pesar de que Cruz Azul ya tiene nuevo director técnico, aún sigue creciendo la polémica por la caída de la negociación con Hugo Sánchez. Jaime Ordiales, director deportivo de los celestes, ventiló detalles de la razón por la que prefirieron contratar a Juan Reynoso y no al pentapichichi.

El directivo reconoció que la fallida negociación con el estratega mexicano se debió a la falta de presupuesto en el club. Indicó que el grupo que ahora comanda la Cooperativa La Cruz Azul determinó no incrementar el dinero para la presente campaña.

“Estábamos negociando diferentes situaciones. Pasa directamente porque se subía el presupuesto de lo que yo tenía autorizado como tope. En un momento dado debí recurrir para saber si lo podíamos conseguir y ya no se pudo, pero no fue porque subiera cantidades, fue una situación del mismo grupo”, señaló en una entrevista con ESPN.

Aseguró que la versión de Hugol de una reducción de su salario es errónea. “No sé por qué hizo esa aseveración”, comentó Ordiales, además de agregar que hubo una situación con su representante y otra con la nueva directiva que terminó por finiquitar las charlas de contratación.

El grupo que ahora comanda la Cooperativa determinó no incrementar el dinero para la presente campaña, por lo que se decantaron por Reynoso (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

“Platicando con su representante salió una cosita que no me gustaría ventilar, que se tuvo que dirimir con las autoridades de la institución, con los consejos, que no les agradó y no les pareció, pero no fue solo esa la razón, cuando yo regresé la llamada al otro día al club, me comentaron que ya no iban a continuar con lo de Hugo ni con nadie de un perfil muy alto, vamos a tratar de ver el plan B que teníamos de alguien identificado con la institución y fue lo que hicimos”, explicó.

Por último, el dirigente rechazó que El Macho haya pedido cantidades exorbitantes para su sueldo o más refuerzos de los planteados por el club cementero. Reiteró que hubo situaciones, normales en las negociaciones, que al final no se terminaron de concretar.

“Te digo que se han manejado muchas cosas que no son ciertas, él tampoco condicionó cantidades más elevadas, ni tampoco quería traer a más gente, la realidad no, nosotros siempre en el plano que platicamos hablamos bien y tranquilos, hubo situaciones que se tienen que dar en cualquier negociación, y pues bueno, en algún momento no permitieron que avanzara”, concluyó.

El dirigente rechazó que El Macho haya pedido cantidades exorbitantes para su sueldo o más refuerzos de los planteados (Foto: Reinhold Matay/ USA TODAY Sports)

Esto ya lo había desmentido el mismo Hugo Sánchez este lunes. Apuntó que él nunca quiso imponer jugadores o de cuerpo técnico, además de aseverar que todas las negociaciones se dieron con la seriedad debida.

“He escuchado opiniones de amigos y colegas que me decían que quería imponer situaciones de contratación de jugadores, cuerpo técnico, todo es mentira, por eso no contesté a tantas llamadas telefónicas, para hacerles saber que todo marchó con la seriedad que debe de ser, para aclararlo aquí”, comentó el ex jugador en una entrevista con ESPN, donde además es comentarista.

Me ofrecieron un año, no pedí más, dije que con eso era suficiente para ser campeón

Aunque reconoció que su llegada a La Máquina fue por falta de presupuesto, acusó a los directivos de cambiar su oferta de último minuto. Reveló que ya estaba pactado para regresar a México y hasta platicó con Ordiales sobre la pretemporada, así como de algunas bajas de jugadores.

“Únicamente estábamos a la espera de los boletos de avión, dejamos de pasar un día y el 31 de diciembre Jaime Ordiales me hizo la llamada, porque se vino todo para atrás, porque hubo una reunión en la que la situación económica no daba para lo que pedía, pero si aceptaba el 50%, podía venir”, mencionó.

