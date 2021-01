Liga MX: Santiago Solari, Javier Aguirre y Juan Reynoso, el centro de las miradas en el inicio del torneo

Los ojos están puestos en América, Cruz Azul y Monterrey, quienes estrenarán director técnico en el torneo Guard1anes 2021 (Foto: Collage/ Reuters)

Este viernes regresa la Liga MX con el torneo Guard1anes 2021. Esta campaña será de nuevas oportunidades para los 18 clubes, pues 12 entrenadores iniciarán su primer torneo con sus equipos.

Algunos empezaron su gestión a la mitad del torneo pasado. como es el caso de Víctor Manuel Vucetich con las Chivas de Guadalajara. En cambio, otros tendrán su primer partido en la presente campaña, como la incorporación de Luis Fernando Tena a los Bravos de Juárez.

Sin embargo, de los 18 estrategas que conforman la Primera División, hay tres nombres que destacan de los demás: Javier Aguirre, Santiago Solari y Juan Reynoso. Esto por la historia de sus planteles, y las inversiones, además de las polémicas que arrastra cada una de las instituciones que representan.

Reynoso y la nueva directiva celeste

El técnico peruano llegó a Cruz Azul luego de un huracán que cimbró a la institución celeste (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

El técnico peruano llegó a Cruz Azul luego de un huracán que cimbró a la institución celeste. Todo empezó en las semifinales del torneo pasado cuando los Pumas eliminaron a los cementeros, a pesar de que tenían una desventaja de cuatro goles en el partido de ida.

Tras la dolorosa e histórica derrota, el grupo que ahora dirige la Cooperativa La Cruz Azul mandó un mensaje al equipo apelando a la “falta de amor a la camiseta”. La declaraciones de los dirigentes molestó al entrenador Robert Dante Siboldi, quien renunció a su cargo por respeto a sus jugadores y cuerpo técnico.

Sin timonel y con la moral en el suelo, los de La Noria asistieron a Orlando, Florida, para encarar los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Aunque iniciaron ganando el encuentro, Los Angeles FC lograron superar a La Máquina y pasar a la final contra los Tigres de la UANL.

Sin timonel y con la moral en el suelo, los de La Noria asistieron a Orlando, Florida, para encarar la Liga de Campeones de la Concacaf (Foto: Reinhold Matay/ USA TODAY Sports)

A esto se le sumó que desde hace 23 años los celestes no consiguen el título de Liga. Además, el conflicto dentro de la Cooperativa parece no tener final, ya que no han nombrado un director general de la empresa dueña del club deportivo.

Con eso encima, Reynoso tendrá que trabajar a marchas forzadas, ya que este lunes tuvo su primer entrenamiento. Además, se enfrentará a la falta de refuerzos, pues los celestes no han hecho una contratación, sin contar el regreso de los argentinos Walter Montoya y Pol Fernández.

Solari, la apuesta merengue de los azulcremas

El entrenador argentino llegó al América para mejorar la imagen que dejó Miguel Herrera en América (Foto: Mahmoud Khaled/ EFE/ EPA)

El entrenador argentino llegó al América para mejorar la imagen que dejó Miguel “Piojo” Herrera en América. Aunque terminaron en tercer lugar de la Liga, los de Coapa sufrieron las dolorosas derrotas en el clásico nacional, donde las Chivas eliminaron a las Águilas en los cuartos de final de la Liguilla.

A pesar de ello, Herrera todavía estuvo al frente del equipo en la Liga de Campeones de la Concacaf. En los cuartos de final perdieron por la mínima ante Atlanta United, pero el resultado del encuentro de ida los ayudó a pasar a la siguiente fase.

Pero caer frente al equipo estadounidense solo fue un adelanto de lo que vendría en las semifinales. Además de ser eliminados por Los Angeles FC, en este encuentro Herrera protagonizó una bronca con un auxiliar de los angelinos que terminó con un castigo de cuatro partidos de suspensión para cada uno.

Por ello Solari toma las riendas del equipo azulcrema, donde destaca el título del Mundial de Clubes con el Real Madrid. Sin embargo, su corto paso con los merengues fue agridulce al perder sus aspiraciones por la Copa del Rey y la Liga ante el Barcelona, así como la Champions League ante el Ajax.

Aguirre y su regreso al fútbol mexicano

Después de casi dos décadas, el estratega mexicano regresará al fútbol de su país con los Rayados de Monterrey (Foto: Albert Gea/ Reuters)

Después de casi dos décadas, el estratega mexicano regresará al fútbol de su país con los Rayados de Monterrey. Llegó a uno de los equipos más ganadores de la última década en México, así como a una de las plantillas más caras del balompié azteca.

Tendrá que superar los que hizo Antonio Mohamed, quien en el Apertura 2019 ganó el título de Liga contra América y meses después se adjudicó la Copa MX frente a Tijuana. Además, consiguió el tercer lugar en el Mundial de Clubes, luego de caer ante el poderoso Liverpool de Inglaterra.

Sin embargo, los resultados en el 2020 dejaron mucho que desear. En el Clausura 2020, torneo que fue suspendido definitivamente por la epidemia de COVID-19, Monterrey terminó en último lugar con cinco puntos tras 10 fechas disputadas.

Los resultados en el 2020 dejaron mucho que desear en el cuadro de la Sultana del Norte (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

En el Guard1anes 2020 no iniciaron el torneo de manera inconsistente, aunque consiguieron terminar en el quinto lugar de la tabla. Tuvieron que jugar su pase a la Liguilla en el repechaje contra el Puebla.

A pesar de la diferencia de planteles, los camoteros dieron la sorpresa. Eliminaron a los de la Sultana del Norte en penales, luego de empatar de último minuto el encuentro (2-2) y tras ir perdiendo por dos tantos.

