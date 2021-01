“Gracias a Dios todo va muy bien”: Ignacio Ambriz habló en su regreso a los entrenamientos luego de ser hospitalizado por COVID-19

Ignacio Ambriz habló en su regreso a los entrenamientos luego de estar hospitalizado por COVID-19 (Foto: Twitter/ @clubleonfc)

Ignacio Ambriz, entrenador del campeón León en la Liga MX, ya regresó a los entrenamientos luego de ser hospitalizado por COVID-19. Este lunes, a una semana de que empiece el torneo Guardianes 2021, volvió a las canchas para comandar a sus pupilos en la defensa del título.

“Mi familia, mis hijos, mi madre, mis hermanos y yo les agradecemos su preocupación, sus mensajes, sus oraciones y su fe”, comentó el timonel en un video publicado por la institución guanajuatense.

Ambriz señaló que su estado de salud mejoró, por lo que por fin regresó al campo de entrenamiento. Aseguró que ya no tiene malestares o síntomas del virus que azota al mundo desde hace poco más de un año.

“Gracias a Dios todo va muy bien, no he tenido ningún síntoma, no he tenido ningún problema para hoy incorporarme. Estoy muy contento de regresar a lo que más me gusta, que es estar dentro del fútbol”, declaró.

A una semana de que empiece el torneo Guardianes 2021, Ambriz volvió a las canchas para comandar a sus pupilos en la defensa del título (Foto: Cuartoscuro)

A su vez, el estratega habló de los objetivos para el certamen que inicia este viernes. Indicó que buscarán el bicampeonato, proeza que León consiguió en el Apertura 2013 y Clausura 2014, además de levantar la Liga de Campeones de la Concacaf.

“La octava ya quedó en el año pasado. Tenemos nuevos retos, otra vez hambre, otra vez ilusión. Tenemos la oportunidad de luchar por un bicampeonato, por la Concacaf, que es una cuentita pendiente que tenemos”, mencionó.

El director técnico mexicano apuntó que sus jugadores no deben conformarse con los objetivos del año pasado. Aseguró que, desde el primer partido contra Tigres, irán a conseguir nuevas metas para darle alegría a su afición.

“Estaríamos en un error si estamos conformes con el campeonato que conseguimos. Cada vez que salgamos a la cancha tenemos que matarnos, buscar el 100 por ciento”, finalizó el estratega campeón del fútbol mexicano.

Ambriz señaló que su estado de salud mejoró, por lo que por fin regresó al campo de entrenamiento (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Vale recordar que Ignacio Ambriz tuvo que ser hospitalizado de manera preventiva por su positivo a COVID-19. El timonel campeón del fútbol mexicano presentó un cuadro neumónico por SARS-CoV-2, informó el mismo club el 25 de diciembre del año pasado.

“Nuestro entrenador se encuentra estable y bajo observación médica, evolucionando de manera favorable”, indicaron en su momento a través de un escueto comunicado de prensa que publicó el equipo guanajuatense en sus redes sociales.

El ingreso del estratega mexicano al nosocomio se dio 12 días después de conseguir el campeonato del fútbol mexicano. El timonel esmeralda se encontraba en su periodo vacacional después de su exitoso semestre en el torneo Guard1anes 2021, aunque unos días después fue dado de alta tras recuperar fuerza en su estado de salud.

Ignacio Ambriz tuvo que ser hospitalizado de manera preventiva por su positivo a COVID-19 (Foto: Cortesía/ Atlético de San Luis)

Con esto, Nacho se unió a la lista de entrenadores del fútbol contagiados con COVID-19. Víctor Manuel Vucetich, Luis Fernando Tena y Guillermo Almada son algunos de los directores técnicos que ya superaron la enfermedad en el campeonato pasado.

Y es que México ha tenido semanas complicadas debido a la emergencia sanitaria. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud (SSa), el país tiene 1,448,755 casos positivos acumulados y 127,213 defunciones por la enfermedad.

En el territorio mexicano han habido 144,605 defunciones totales, incluidas las muertes sospechosas, y 400,142 casos sospechosos totales. Además, el 39.46% de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID-19.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“No hay excusas”: Jesús Sánchez aseguró que los pocos refuerzos en Chivas son suficientes para competir en el torneo

Mazatlán FC abrirá las puertas del “Kraken”, aficionados podrán asistir al primer partido

Cruz Azul confirmó la llegada de Juan Reynoso a la dirección técnica

“Un hombre que evoca la esperanza y la oportunidad”: América le dio una cálida bienvenida a Santiago Solari