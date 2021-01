El grandilocuente elogio del entrenador de Denver tras la gran noche de Facundo Campazzo en la NBA

Mejores jugadas de Campazzo

Facundo Campazzo aprovechó sus minutos en cancha y diseñó su mejor actuación desde que llegó a la NBA, al contribuir con 5 triples a la victoria que su equipo, Denver Nuggets, obtuvo sobre Minnesota Timberwolves, por 124 a 109, en partido de la fase regular de la competencia.

El cordobés fue utilizado en forma continua por Michael Malone y redondeó una performance de 21 minutos 25 segundos, la más extensa desde que arribó a la franquicia del estado de Colorado, procedente del Real Madrid.

Además, el ex jugador de Peñarol de Mar del Plata, de 29 años, terminó con una planilla de 15 puntos, como consecuencia de haber encestado 0-1 en dobles y 5-7 en triples.

El habitual base titular del seleccionado argentino (que hoy se desempeñó básicamente como escolta) completó su muy buena faena con 3 recuperaciones, 2 asistencias, un rebote y una tapa. El único aspecto deficitario se dio en una pérdida de balón, en el primer tramo de su irrupción en el Target Center de Minneápolis.

“Reduje un poco la rotación y utilicé a 9 jugadores. Los cuatro del banco estuvieron genial. Sabíamos que Facu iba a aparecer y explotar. Ha estado jugando en el más alto nivel en los Juegos Olímpicos, Mundiales y Euroliga. Fue genial verlo, e incluso -más importante que se actuación- fue ver a todo el vestuario feliz por él. Lo necesitábamos, porque estábamos 1-4”, analizó el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, cuando finalizó el encuentro.

Además, el estratega continuó: “Estuvimos buscando un grupo de jugadores que pudieran jugar bien, juntos y de manera eficiente en ambos lados del campo. Sabíamos que Minnesota iba a jugar mucho small-ball e hicimos lo mismo. Cuando podés poner a Facu, Monte Morris y PJ Dozier juntos, con Nikola Jokic y JaMychal Green, tenés un montón de creación, pase y capacidad de anotación. Una de mis estadísticas favoritas de la noche son las 34 asistencias. Nikola tuvo 12, pero la pelota estuvo volando y eso es siempre divertido de ver”.

Conforme con la actuación de Campazzo, el coach consideró que “no ha sido fácil para Facu y para todos los nuevos jugadores”. “Cuando llegás a un nuevo equipo y a un nuevo sistema, la adaptación no se da del día a la noche. Hemos tenido mucha continuidad en los últimos años, pero en este tenemos a Grenn, Facu, Hartenstein nuevos. Llevará un tiempo para que se sientan cómodos, y hoy fue una buena noche en ese sentido, y esperamos poder construir desde esto”, agregó.

“Creo que esta fue la mejor versión que podemos imaginar de Campazzo. Sé que ha sido frustrante para él jugar y no jugar, sabiendo la habilidad que tiene y de lo que es capaz. Ésta fue su noche. No sólo fueron sus cinco triples, sino su defensa. La gente no lo entiende, pero es un gran defensor sobre el balón, es una peste, se mete en los rivales, tiene manos activas, saca faltas ofensivas... Por eso amo a Facu Campazzo, porque juega en los dos costados. Hoy fue una gran noche para él y fue una parte importante para nuestra victoria”, concluyó.

Mejores jugadas de Campazzo 2

Campazzo arrancó su participación en el comienzo del segundo cuarto. Al cabo de ese segundo capítulo encestó su primer lanzamiento a distancia, cuando restaban 7m. 06s. También diseñó su primer robo de balón. En el tercer parcial, el cordobés consiguió un recupero más. Aunque lo mejor de su repertorio llegó en los últimos 12 minutos, en los que el argentino aportó 12 tantos, como consecuencia de cuatro triples encestados sobre seis intentos.

En la previa del partido se dio un encuentro entre el ex jugador de Peñarol y su comprovinciano Pablo Prigioni (ex New York Knicks) y actual asistente técnico del DT de los Timberwolves, Ryan Saunders.

El máximo anotador de los Nuggets (2-4) resultó el armador Jamal Murray, quien terminó con un balance de 36 puntos (10-13 en dobles, 3-7 en triples, 7-9 en libres), 5 rebotes y 4 asistencias; mientras que el interno serbio Nikola Jokic estableció un ‘triple-doble’ con un saldo de 19 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias.

