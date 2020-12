La conmovedora carta de Cristiano Ronaldo para recibir el 2021: “Nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufrimiento que el COVID-19 trajo al mundo”

CR7, junto a su familia, en el salón perfectamente decorado para recibir el nuevo año

Con una imagen de su casa decorada para la ocasión y rodeado de su pareja Georgina Rodríguez y de sus hijos, Cristiano Ronaldo despidió el 2020 y recibió el año nuevo con una conmovedora carta en la que no hizo referencia alguna al fútbol. El delantero portugués, de 35 años, se enfocó en los padecimientos que atravesó el planeta por la pandemia de coronavirus. E hizo extensivo su mensaje esperanzador (con contenido motivador” para sus seguidores y fanáticos.

“El 2020 no fue un año fácil, no hay duda de ello. Nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufrimiento que el COVID-19 trajo al mundo. Pero ahora es el momento de rebotar y demostrar que, juntos, podemos marcar la diferencia. Porque no importa lo difícil que sea la caída, lo que realmente nos define es la forma en que nos volvemos a poner de pie y lo rápido que estamos listos para enfrentar nuevos obstáculos”, prologó su mensaje, con profunda empatía.

“Así que intentemos convertir el 2021 en un nuevo punto de inflexión, un nuevo comienzo. Porque todos nosotros, y me refiero a todos nosotros, todavía podemos ser mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto para cambiar las cosas para mejor. ¡Feliz año nuevo! ¡Y que el 2021 sea un año para recordar siempre por las mejores razones!”, concluyó.

El mensaje completo

A nivel individual, si bien CR7 fue afectado por el COVID-19 (se mantuvo asintomático) y pasó por la angustia de la enfermedad de su madre (tuvo un ACV, del cual se recuperó), atravesó un 2020 con estadísticas que comprobaron su vigencia. Ganó la Serie A de Italia con la Juventus y acumuló 41 goles en el año calendario. Más, cerró recibiendo el premio Golden Globe Soccer como mejor futbolista del siglo XXI.

Allí, volvió a declarar que se ve corriendo detrás del balón sobre el césped “por varios años más” (en su momento había advertido que su idea era mantenerse en el más alto nivel hasta los 40). Y confesó cuál es su gran cuenta pendiente: “Me gustaría ganar un Mundial con Portugal. Ya conseguimos la Copa América y queda eso”, subrayó. Qatar 2022, al parecer, ya aparece en su mira a distancia.

