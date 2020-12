Santiago Solari habló de su llegada al América: “Un club con una historia ganadora”

(Foto: Reuters/Sergio Pérez)

Santiago Solari, entrenador del Club América, indicó que está ilusionado de llegar a dirigir a la Liga MX y, particularmente, de tener el mando de un equipo que describió es uno de los más grandes del fútbol mundial.

En entrevista para TUDN, Solari expresó que le significa “una gran alegría de poder trabajar en un club con una historia ganadora y un nombre que evoca la esperanza y la oportunidad: América, la patria futbolera, se podría decir”.

La llegada del estratega fue anunciada ayer por el conjunto americanista de cara al torneo Guardianes 2021, que comenzará el próximo viernes 8 de enero.

Santiago volverá a tomar el mando de un equipo después de dirigir al Real Madrid de octubre del 2018 a marzo del 2019, posteriormente se desempeñó como entrenador de fuerzas básicas de la organización española.

Se mantuvo en el banquillo en el Real Madrid por 32 encuentros, periodo en el que sumó 22 triunfos, dos empates y ocho derrotas. Fue destituido después del triunfo 4-1 sobre el Valladolid, a unos días de quedar eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Ajax.

La organización americanista justificó que la contratación del exfutbolista argentino fue porque es el perfil idóneo para el proyecto deportivo.

Sobre el hecho si le sorprendió que las Águilas lo buscaran para el puesto de estratega, Santiago comentó que se “sintió feliz e ilusionado por dirigir a uno de los clubes más importantes a nivel continental”.

Añadió: “No es que me sorprenda o me deje de sorprender, me pone feliz. Me hace mucha ilusión. América es uno de los grandes del continente y del mundo y el fútbol mexicano es todo pasión. No tengo otra cosa que felicidad y muchísima ilusión por llegar”.

También agradeció la oportunidad que le dio la directiva capitalina y se espera que en los próximos días se incorpore a la organización.

El primer partido que enfrentará Solari como estratega en la Liga MX será el próximo 9 de enero y recibirá al Atlético San Luis, en el Estadio Azteca, a las 21:00 horas.

En el Apertura 2020, las Águilas concluyeron su participación en los cuartos de final ante las Chivas de Guadalajara, además perdieron en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Los Ángeles FC, situación con lo que finalizó la gestión de Miguel Herrera.

Tras su destitución, Herrera indicó que su despido fue “injusto”, y pensará en su futuro dentro de las canchas.

“Bien y tranquilo, obviamente pasas un trago amargo, triste y molestia cuando se dan las cosas, pero al final entendemos y sabemos que es así, a veces uno puede pensar que es injusto, pero las decisiones no las toma uno”, declaró el timonel mexicano en una entrevista con ESPN.

Otros equipos que han presentado estratega para el próximo torneo son: Toluca, con el regreso de Hernán Cristante; Javier Aguirre que tendrá a su mando a los Rayados de Monterrey y FC Juárez presentó a Luis Fernando Tena. Mientras que Cruz Azul está pendiente de definir a su estratega.

