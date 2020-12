Koeman lamentó la ausencia de Messi y fue muy duro al analizar el presente del Barcelona

Ronald Koeman se lamentó los goles perdidos ante el Eibar (EFE/Alejandro García).

El horno no está para bollos en Barcelona. Terminó el 2020 en la sexta posición de la Liga de España luego del pobre empate en uno que tuvo hoy con el Eibar. El panorama es malo y salvo una reacción a tiempo, será muy difícil que el equipo culé remonte. Su director técnico, el neerlandés Ronald Koeman admitió que “siendo realista, pelear por el título de la Liga de España está muy complicado”. El partido fue presenciado desde las plateas del Cam-Nou por Lionel Messi, recién retornado a España desde Rosario, donde pasó la Navidad, y al que el técnico sostuvo que les hubiera “hecho falta”.

“Hoy nos faltaba un jugador como Messi que marca diferencias, pero la sensación, y es algo que me cansa, es que no me explico por qué no ganamos, después de crear muchas oportunidades para hacerlo, como por ejemplo el penal fallado, además de regalarle el gol al rival en su único disparo al arco”, se quejó Koeman en la conferencia luego del cotejo con el equipo vasco, que marcha 15º en las posiciones entre 20 equipos.

“Por eso, siendo muy realista debo decir que pelear por el campeonato está muy complicado. Nada es imposible, pero viendo la distancia de puntos con un equipo como el Atlético Madrid, que parece que está muy bien, fuerte y gana muchos partidos, va a ser muy difícil”, reconoció. El conjunto que dirige Diego Simeone (con dos partidos menos) manda en la tabla con 32 puntos y le lleva siete al Barça.

En tanto que en declaraciones que reprodujo Dpa, Koeman también esgrimió que se jugó “con mucha gente joven, aunque mechada con otros futbolistas de experiencia”.

“Después, si hubiera sido mejor con Messi nunca se puede decir, porque él siempre marca diferencias. En general hicimos un buen partido, pero nos cuesta convertir y además tenemos errores individuales que nos vienen costando muchos puntos”, completó su crítica el técnico de 57 años oriundo de la ciudad neerlandesa de Zaandam.

Koeman y Lionel Messi en la cancha. Algo que hoy no fue posible por la lesión del rosarino y que el entrenador neerlandés espera volver a tenerlo pronto a disposición (REUTERS/Albert).

En la temporada 2020/2021, el Barcelona jugó 15 partidos, ganó siete y empató y perdió cuatro. Hoy está afuera de la zona que clasifica de forma directa a la edición 2021/2022 de la UEFA Champions League y solo estaría accediendo a una ronda preliminar para ganarse un lugar en el torneo de clubes más importante del Viejo Mundo. Y de las 16 fechas jugadas, en solo cinco el equipo catalán se ubicó entre los seis mejores en la tabla.

El contexto es complejo y cabe recordar que Leo Messi volvió a referirse en su última entrevista al duro presente de su equipo, donde asumió que “son momentos difíciles, como para todo el mundo. El club está realmente mal, muy mal, será difícil volver a estar donde estábamos”. De momento, el rosarino se sigue recuperando de la lesión de su tobillo.

Sobre lo que viene, en la competición local los próximos compromisos serán de visitante, este domingo contra el Huesca y siete días más tarde ante el Granada. Serán dos oportunidades para levantar cabeza e intentar llegar de la mejor forma a la semifinal de la Supercopa de España, el 13 de enero se enfrentará al Real Sociedad y la Champions League, el martes 16 de febrero comenzará su difícil serie ante el PSG.

Lo concreto es que el director técnico del Barcelona reconoció el diagnóstico de su equipo. Tiene la misión de encontrar pronto el rumbo de este barco y que no sea tarde para llegar a buen puerto. Son horas difíciles, y Koeman lo sabe.

