Hugo Sánchez está muy cerca de ser el nuevo DT del Cruz Azul; podría ser anunciado este miércoles

(Foto: Archivo)

Luego de semanas de incertidumbre en donde se barajearon varios nombres, parece ser que Cruz Azul ya decidió quién será su director técnico durante el torneo GUARD1ANES 2021 de la Liga MX.

Se trata del mejor futbolista mexicano en la historia, Hugo Sánchez Márquez, quien regresaría a un banquillo luego de ocho años sin dirigir.

De acuerdo con León Lecanda, periodista de ESPN, cadena donde colabora el “Pentapichichi”, la ex figura del Real Madrid está a una firma de ser el nuevo estratega de La Máquina Celeste y que incluso, este miércoles podría ser anunciado. Así lo aseguró a través de su cuenta de Twitter:

A falta de los últimos detalles y la firma del contrato, Hugo Sánchez será el nuevo DT de La Máquina para el Clausura 2021 (GUARD1ANES)

(Captura de pantalla: Twitter)

Además, Lecanda señaló que Sergio Egea sería su auxiliar técnico, pues el argentino lo ha acompañado prácticamente toda su carrera como entrenador, por lo que se espera que llegue con Hugo a La Noria en caso de cerrarse la negociación.

Cabe mencionar que en días pasados, Sánchez Márquez confesó en la cadena televisiva donde trabaja que los dirigentes de Cruz Azul, ya se habían puesto en contacto con sus representantes.

Ha habido contacto con mi representante y lo digo abiertamente. Hay algunos candidatos que se están barajeando y yo ya di mi punto de vista y no descarto la posibilidad de dirigir a Cruz Azul

Si bien “Hugol” es un referente del fútbol mexicano, su trayectoria como DT está muy de sus logros como jugador. Y es que luego de salir bicampeón en 2004 con los Pumas de la UNAM, su paso por la Selección Mexicana, el Almería de España y los Tuzos del Pachuca se vio interrumpida por malos resultados. Fue precisamente en este último club que Sánchez en el 2012, con quien disputó 23 encuentros para un balance de nueve triunfos, siete empates y siete derrotas.

EFE 163

Ante esta racha, muchos aficionados del Cruz Azul expresaron su malestar en redes sociales ante su posible llegada, incluso con los infaltables memes; sin embargo, algunos analistas le dan el beneficio de la duda:

“¿En serio en Cruz Azul piensan que la solución a sus problemas es un DT con 8 años sin dirigir y 13 desde su último logro destacado, así se llame Hugo Sánchez?”

“Conociendo bien a Hugo, servirá bien para la parte anímica, que tanto ha faltado en Cruz Azul. ¿La táctica? Me reservo mi opinión hasta ver qué propone en el campo”

(Captura de pantalla: Twitter)

“De Hugo Sánchez he dicho que es el mejor jugador mexicano que haya visto y lo he defendido a capa y espada contra sus detractores. Como DT, pienso que no se ha actualizado y no lo considero ya una buena opción para un puesto”

Los futbolistas de Cruz Azul ya volvieron a los entrenamientos y lo hacen sin técnico y a 10 días de arrancar el Clausura 2021, por lo que a la directiva ya le urge un nuevo estratega.

Por qué no se concretaron las otras opciones

(@sanjoseearthquakes)

Hasta hace una semana todavía sonaban muy fuerte los nombres de los argentinos Matías Almeyda y Antonio Mohamed, así como del recién cesado de las Águilas del América, Miguel Herrera, como opciones para también dirigir a los celestes.

No obstante, Almeyda siempre fue el favorito el objeto de deseo de los directivos del Cruz Azul. Según varios medios, las negociaciones no se cerraron porque el San José Earthquakes pidió al ex técnico de River Plate y las Chivas del Guadalajara cumplir los 2 años restantes con el equipo de la MLS y este decidió honrar el contrato y su palabra.

Por otra parte, los altos salarios de Mohamed y Herrera habrían complicado su contrato, pues eran dos de los técnicos con mejores salarios de la Liga MX.