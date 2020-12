Miguel Herrera reveló que tiene una exótica oferta fuera de México, le mandó un guiño a Cruz Azul y elogió a la MLS

Luego de su polémica salida de América, Miguel Herrera ya piensa en su próximo reto en las canchas (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Luego de su polémica salida de América, Miguel Herrera ya piensa en su próximo reto en las canchas. El entrenador reveló las ofertas que tiene para seguir con su carrera de estratega y le mandó un pequeño guiño a Cruz Azul.

“Sería un honor poder estar en una institución de ese tamaño; tampoco me quiero candidatear, porque no me han llamado, y agradezco que mi nombre esté sonando en estos clubes, pero no ha habido ningún acercamiento de nadie. Estoy preparado y listo para lo que siga y reitero, a donde me llamen”, comentó el timonel mexicano en una entrevista con ESPN.

El Piojo señaló que tiene ofertas para ir a dirigir al exótico país de Arabia, aunque anotó que no tiene intenciones de viajar por esos lares. Además, apuntó que también lo han llamado de Chile, posiblemente para ser el seleccionador del país, aunque no hay nada concreto aún.

A su vez, no rechazó que pueda sentarse a platicar con clubes de la MLS (Major League Soccer). “Es una Liga que te da muchísima estabilidad, que se casan con el proyecto, obviamente va a acompañado de resultados, pero tu proyecto es más sustentable. Sin duda alguna es una Liga que te atrae, pero en este momento no he tenido llamados de ningún lado”, detalló.

Por último, aseguró que no piensa en darse un “año sabático”, pues quiere seguir viviendo la “presión” de estar al mando de un equipo. “Tuve una carga de presión porque así la exige el América, pero me encanta esta parte de estar presionado, me gusta. Si no me hubiera gustado estar bajo presión, pues me hubiera ido antes”, finalizó.

Y es que Cruz Azul, desde hace unas semanas, está buscando a un nuevo entrenador para su primer equipo. Esto a raíz de un huracán que movió los cimientos del club cementero tras su sorpresiva eliminación en las semifinales de la Liga MX.

Los celestes eran uno de los favoritos al título al terminar entre los mejores cuatro mejores del torneo mexicano. Sin embargo, el subcampeón Pumas logró una histórica remontada de cuatro goles, desventaja que igualaron en el Estadio Olímpico Universitario en el partido de vuelta de las semifinales.

Después de ello, el grupo que encabeza Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, quienes siguen en una lucha de poder dentro de la Cooperativa La Cruz Azul, señaló en un video que el equipo no tenía “amor por la camiseta”. Esto molestó al entrenador Robert Dante Sibildi, que prefirió dar un paso al costado en su cargo por respeto a su trabajo y a quienes lo apoyaron.

Sin técnico y con sentimientos encontrados, La Máquina tuvo que viajar a Orlando, Florida, para encarar el duelo pendiente de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Pero los problemas internos mermaron a la plantilla, que fue ampliamente superada por Los Angeles FC de Carlos Vela.

A esta situación se le suma que desde hace 23 años, cumplidos este mes de diciembre, los celestes no consiguen el título de Liga. Además, el conflicto dentro de la Cooperativa parece no tener final, ya que no han nombrado un director general de la empresa dueña del club deportivo.

Con el mes de terror en la cabeza, el nuevo director técnico tendrá que trabajar a marchas forzadas para iniciar la preparación de cara al Guard1anes 2021. Cruz Azul iniciará el torneo el 10 de enero contra Santos Laguna, equipo que ya tiene de pretemporada varias semanas de ventaja.

