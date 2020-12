“Así son las cosas y hay que aceptarlas”: Miguel Herrera consideró que su salida de América fue “injusta”

Miguel Herrera indicó que ahora tiene que pensar en su futuro dentro de las canchas (Foto: José Méndez/ EFE)

Miguel Herrera, después de su mediática salida de América, reconoció que está triste por cómo sucedieron las cosas. Aunque tildó su despido de “injusto”, indicó que ahora tiene que pensar en su futuro dentro de las canchas.

“Bien y tranquilo, obviamente pasas un trago amargo, triste y molestia cuando se dan las cosas, pero al final entendemos y sabemos que es así, a veces uno puede pensar que es injusto, pero las decisiones no las toma uno”, declaró el timonel mexicano en una entrevista con ESPN.

A pensar en lo que sigue, no puedes quedarte pensando en lo que pasó, sino en lo que tienes que hacer para que no vuelva pasar

Herrera reconoció que se excedió en su pleito con el auxiliar de Los Angeles FC el pasado sábado (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

El dos veces campeón de la Liga MX contó cómo fue el contacto con Santiago Baños, director deportivo del club, en el momento de su salida. Además, reconoció que no cumplió con las metas planteadas de la directiva.

“Me llamaron, veníamos de un torneo en el que no salieron las cosas y se tomó la decisión de que quedara yo separado del Club América, así son las cosas y hay que aceptarlas. Se portó muy bien conmigo, más allá de la amistad, pero no se consiguieron los objetivos que la gente quería”, anotó.

Por último, reconoció que se excedió en su pleito con el auxiliar de Los Angeles FC el pasado sábado. Sin embargo, apuntó que en otro tiempo hubiera reaccionado de manera más agresiva, pero recordó que debe ser más mesurado con sus acciones.

“A lo mejor en otras épocas me hubiera volteado y le hubiera puesto un golpe o hubiera hecho algo. Son cosas de segundos. Me parece que es parte de mi pasión. Soy pasional, no voy a cambiar de la noche a la mañana y no voy a cambiar porque eso refleja a mis equipos: la pasión y la determinación que yo siempre he mostrado, y sí, debo de ser mesurado”, sentenció.

La gota que derramó el vaso

El huracán que cimbró a las Águilas empezó en el primer tiempo del encuentro entre América y Los Angeles FC (Foto: Refiinhold Matay/ USA TODAY Sports)

El huracán que cimbró a las Águilas empezó en el primer tiempo del encuentro entre América y Los Angeles FC, ya que terminó caliente por una decisión arbitral polémica. El silbante expulsó al colombiano Eduard Atuesta por una supuesta agresión al portero Guillermo Ochoa, acción que molestó al equipo de California.

Minutos después, con los ánimos calientes, Carlos Vela empujó por la espalda a Luis Reyes en una jugada subida de tono. Ahí fue cuando las las bancas salieron a defender a sus jugadores.

Aunque Santiago Cáseres y Federico Viñas tuvieron que ser separados por sus emociones alborotadas, todo parecía indicar que no pasaría a mayores. No obstante, mientras ambas plantillas iban hacia los vestidores, Miguel Herrera y Razov se quedaron discutiendo sobre lo acontecido.

La actuación en Orlando prvocó que la directiva de los de Coapa analizara la continuidad del Piojo al frente del banquillos (Foto: Refiinhold Matay/ USA TODAY Sports)

Entre las provocaciones de ambos, el timonel azulcrema le intentó jalar el cabello al auxiliar. En cambio, el asistente le contestó el gesto con un ligero golpe en la cara al entrenador mexicano, hasta que ambos fueron separados para evitar un conflicto mayor.

Esto provocó que la directiva de los de Coapa analizara la continuidad del Piojo al frente del banquillos. Por ello, este lunes fue anunciado el despido del estratega que les dio dos títulos de Liga (2013 y 2018).

“Agradecemos al hasta hoy Director Técnico su entrega y dedicación. Sin embargo, los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del Club y mucho menos la afición”, reza el comunicado de América.

Herrera también arrastró las dolorosas derrotas en el clásico nacional, donde las Chivas eliminaron a las Águilas en los cuartos de final (Foto: Twitter @Chivas)

Vale recordar que Herrera también arrastró las dolorosas derrotas en el clásico nacional, donde las Chivas eliminaron a las Águilas en los cuartos de final de la Liguilla. Además, ésta no es la primera vez que el entrenador es protagonista de una bronca con agresiones físicas de por medio.

Ahora, el nuevo director técnico tendrá que trabajar a marchas forzadas para iniciar la preparación de cara al Guard1anes 2021. América iniciará el torneo el 9 de enero contra Atlético de San Luis, equipo que ya tiene de pretemporada varias semanas de ventaja.

